Perché quotarsi in Borsa: vantaggi, costi e incentivi per le aziende

Per un'impresa, la quotazione in Borsa su un mercato regolamentato rappresenta una grande opportunità da valutare bene: vantaggi e costi sul piatto.

Passaggio chiave nella vita di un’azienda è rappresentato dalla quotazione in Borsa o comunque su un mercato regolamentato che rappresenta un’opportunità, innescando un circolo virtuoso che spinge l’azienda a crescere e migliorarsi continuamente.

La valutazione di questo percorso comporta a monte un’analisi degli indubbi vantaggi, che però passa anche dall’analisi dei costi, che tuttavia sono compensati da specifici incentivi.

Perché quotarsi in Borsa

Come quotare in Borsa la propria azienda 16 Settembre 2022 Come ricordano Assolombarda e Borsa Italiana in una guida dedicata proprio alle IPO (Initial Public Offring) delle imprese, l’accesso al mercato dei capitali tramite quotazione permette di accedere a scenari competitivi complessi che richiedono visione strategica, piani industriali solidi e importanti capitali per realizzarli.

Dal punto di vista tecnico, la quotazione è il processo attraverso il quale una società, per raccogliere capitale di rischio, offre al pubblico le proprie azioni su un mercato regolamentato. Obiettivo finale, ottenere le risorse per realizzare progetti e investimenti capaci di raggiungere nuove soglie di efficienza e nuovi mercati.

I vantaggi della quotazione

Secondo Borsa Italiana, la quotazione è una scelta strategica che produce numerosi vantaggi:

ampliare e diversificare le fonti finanziarie, anche ai fini dell’espansione in termini di nuovi investimenti e acquisizioni;

rafforzare le capacità di leadership accrescendo la visibilità e il prestigio dell’azienda anche a livello internazionale;

espandere la rete di relazioni aziendali;

accrescere lo standing creditizio nei confronti di finanziatori e fornitori;

ottenere una valutazione di mercato che permetta di conoscere in ogni momento il valore della società per agevolare successive offerte sul mercato;

rendere trasparenti gli obiettivi e visibili i risultati del management.

Quanto costa quotarsi in Borsa

Quotazione PMI, come funziona il Bonus IPO 2023 8 Dicembre 2022 Come ricorda sempre Borsa Italiana, i costi per l’ammissione al mercato di Borsa e il collocamento dei titoli possono stimarsi indicativamente, per una società italiana di medie dimensioni, in circa il 5% del controvalore complessivo dell’offerta, e comprendono:

commissione di sottoscrizione e collocamento dovuta allo sponsor/coordinatore globale e membri del consorzio di collocamento

dovuta allo sponsor/coordinatore globale e membri del consorzio di collocamento altri costi per consulenti legali, di comunicazione e revisori, spese di marketing e road-show, stampa e diffusione prospetto, contributi Consob, ecc.

legali, di comunicazione e revisori, spese di marketing e road-show, stampa e diffusione prospetto, contributi Consob, ecc. corrispettivo di prima quotazione dovuto a Borsa Italiana, pari a € 75 per ogni € 500.000 di capitalizzazione, calcolata sul prezzo di offerta e con riferimento al capitale sociale attestato successivamente all’offerta.

Ma non costa solo il debutto, occorre pagare anche per la successiva permanenza sul mercato. A tal proposito Borsa richiede inoltre un corrispettivo semestrale pari a € 11 per ogni € 500.000 di capitalizzazione, calcolata sulla media del semestre precedente (con un minimo di € 6.500 semestrali e un massimo di € 250.000 semestrali).