Quotazione PMI, proroga e potenziamento del Bonus IPO

Le PMI che si quotano in Borsa possono utilizzare il credito d'imposta anche nel 2023, con tax credit fino a 500mila euro: proroga in Legge di Bilancio.

Fra le misure inserite in Manovra 2023, c’è anche la proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza finalizzate alla quotazione delle PMI. Il tetto massimo dell’agevolazione torna alla soglia dei 500mila euro, pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Vediamo cosa resta e cosa cambia rispetto al credito fiscale al momento fruibile.

Bonus IPO: importi e credito

Legge di Bilancio 2023, tutte le misure per le imprese 25 Novembre 2022 Il bonus quotazione PMI è un credito d’imposta che copre la metà dei costi di consulenza che l’impresa sostiene per la quotazione sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno degli Stato Membri della UE o dello Spazio Economico Europeo.

E’ stato introdotto per la prima volta dalla Manovra 2018 (articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017) e poi prorogato di anno in anno. Per il 2022, il tax credit al 50% era stato ridotto a 200mila euro. (il limite si riferisce al credito d’imposta e non alla spesa per la consulenza), mentre con la nuova Legge di Bilancio, per il 2023 si torna al tetto previsto in origine, ossia 500mila euro.

Quotazione PMI: spese agevolate

Come quotare una PMI: regole e procedure, strumenti e mercati 16 Maggio 2022 Fra le spese ammesse al Bonus IPO rientrano tutte quelle sostenute per preparare la quotazione, aggiornare il piano industriale, predisporre l’ammissione alla quotazione e il collocamento, ottenere consulenza esterna per questioni legali e fiscali, effettuare piani di comunicazione.

Quotazione PMI: requisiti e domanda

Per utilizzarlo bisogna presentare domanda al MiSE, ogni anno da ottobre e marzo. Il tax credit si utilizza esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello della quotazione, con le regole e i requisiti sono specificati nel decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2018. Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito.