La filiera del capitale di rischio protagonista del Rome Investing Forum

Rome Venture Forum: il 14 settembre, SACE apre le porte alla filiera locale del Venture Investing, per parlare di investimenti in Startup.

Nell’ambito della kermesse Rome Future Week, la filiera del Venture Investing è chiamata a prendere parte all’evento Rome Venture Forum organizzato da SACE assieme a Roma Startup, l’associazione dell’ecosistema di innovazione della Capitale.

In programma fino al 17 settembre, la Rome Future Week è il primo evento diffuso dedicato al futuro e all’innovazione e vedrà SACE aprire le porte della sua sede romana agli attori del Venture Investing basati a Roma, con il convegno che si svolgerà il 14 settembre alle 15:30 presso la sede SACE di Piazza Poli 42.

L’obiettivo è quello di accogliere la filiera territoriale specializzata nel capitale di rischio, includendo venture accelerator, business angel, holding specializzate, fondi seed e venture capital, operatori di corporate venture capital e sottoscrittori istituzionali.

Partendo dall'esame dello scenario odierno dei trend imprenditoriali e della finanza specialistica, l'evento si prefigge di dimostrare come gli investimenti in startup sul territorio possano influenzare positivamente industria, economia e società, anche valorizzando il ruolo centrale di Roma in Italia e nel Mediterraneo.

Come ha commentato Francesco Salzano, Head of Product Design & Innovation Lab di SACE:

questo evento rafforza il nostro impegno al fianco delle startup, una comunità che sta scrivendo il futuro del Made in Italy e del nostro Paese, nell’ambito di un dialogo avviato al SIOS 2023 e in linea con gli obiettivi della mission e del nostro Piano Industriale INSIEME 2025.