SACE: con il piano INSIEME 2025 focus su sostenibilità e innovazione a supporto delle PMI

Il nuovo Piano Industriale di SACE punta ad accelerare l’evoluzione di imprese e Sistema Paese, investendo su sostenibilità, innovazione e supporto alle PMI.

Lo scenario economico attuale caratterizzato da una complessità in continuo divenire richiede nuove modalità di supporto al mondo imprenditoriale, destinate soprattutto alle PMI che ne rappresentano l’asse portante: su queste premesse nasce INSIEME 2025, il Piano Industriale del Gruppo SACE approvato per il triennio 2023-2025 e mirato a guidare scelte strategiche e modello di business.

Obiettivo primario del nuovo piano annunciato da SACE, il Gruppo assicurativo finanziario direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è accelerare l’evoluzione di imprese e Sistema Paese generando un paradigma di crescita più sostenibile, aumentando la resilienza delle aziende e rafforzandone la competitività.

Al centro di INSIEME 2025 ci sono proprio le piccole e medie imprese, che possono trovare in SACE un partner unico in grado di ascoltare e tradurre le loro reali esigenze di evoluzione, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni agili e di un network di relazioni e servizi assicurativo-finanziari.

INSIEME 2025: i pilastri fondamentali

INSIEME 2025 rappresenta un nuovo cammino che il Gruppo SACE si impegna a costruire al fianco delle aziende, un percorso basato su tre direttrici strategiche: partendo dalla sostenibilità, infatti, si punterà su investimenti in innovazione tecnologica per soddisfare le necessità delle imprese.

Sostenibilità

La sostenibilità diventa il principio fondante del Piano Industriale SACE, che introduce valutazioni e misurazioni di impatto in tutte le decisioni e i processi aziendali. A crescere sarà l’attenzione verso settori virtuosi, ma anche l’impegno in ambito ESG per favorire il benessere della comunità (dal work life balance, alla diversity&inclusion) e migliorare gli impatti socio-ambientali connessi al lavoro (dal risparmio energetico al mobility management).

Innovazione tecnologica

Le tecnologie avanzate sono la chiave abilitante di una nuova modalità di crescita, sostenibile ed efficiente. SACE si impegna a sviluppare soluzioni e applicativi pensati per migliorare la consapevolezza e la fruizione di prodotti e servizi, anche basandosi su blockchain e intelligenza artificiale. Tecnologie e innovazione, in particolare, vengono messe al servizio dell’ascolto delle imprese.

Supporto alle PMI

Il Gruppo SACE si propone di portare fino a 65mila il numero di PMI servite in tre anni, coinvolgendole in un nuovo ecosistema digitale basato su una open platform, tarata sulla loro user experience, e che metta insieme tutti gli stakeholder del Sistema Paese. In questo modo sarà possibile accedere non solo ai prodotti assicurativo finanziari di SACE, compresi gli strumenti di Business Promotion offerti dal Gruppo, ma anche a prodotti e servizi offerti da tutti gli attori.

“Realizzeremo un ecosistema digitale, un marketplace, un vero e proprio punto di riferimento per le aziende che, in ottica di omnicanalità si integrerà perfettamente con il lavoro che ogni giorno e da 45 anni portiamo avanti direttamente sul territorio. Mi piace parlare di una open platform, costruita sulla user experience delle PMI e partecipata da tutti gli attori del Sistema Paese, che consentirà l’accesso non solo a prodotti e servizi, ma anche a tutti gli strumenti di Business Promotion offerti dal Gruppo SACE che comprendono lo sviluppo di opportunità commerciali con iniziative di business matching, accompagnamento e formazione” – ha affermato Antonio Frezza, Chief Marketing & Innovation Officer di SACE.

Gli effetti del Piano Industriale sulle PMI

L’impegno di SACE a favore delle imprese italiane si rifletterà a fine 2025 in 111 miliardi di euro tra investimenti sostenuti, progetti supportati e liquidità garantita, generando un incremento annuo del 5% e un rendimento medio per il Paese sulle risorse allocate nell’arco dei tre anni che supererà il 5%.

Al centro dell’offerta SACE per le imprese italiane si colloca da sempre il sostegno all’export e all’internazionalizzazione, il cuore della missione del Gruppo che sarà rafforzato proprio grazie al Piano Industriale, portando a una crescita nel triennio 2023-2025 di oltre il 30% dei volumi di contratti assicurati e degli investimenti garantiti in questo ambito, pari a circa 49 miliardi di euro.

La gamma di soluzioni assicurativo-finanziarie proposta dal Gruppo SACE, infatti, è in grado di andare incontro in modo efficace a tutte le esigenze delle imprese, declinandosi attraverso quattro linee strategiche di intervento:

dare sostegno alle aziende esportatrici , grandi imprese e PMI, al fine di consolidare e incrementare l’export e sostenere le iniziative di internazionalizzazione;

, grandi imprese e PMI, al fine di consolidare e incrementare l’export e sostenere le iniziative di internazionalizzazione; sostenere la liquidità delle imprese italiane mitigando gli impatti della crisi energetica e favorendo investimenti in settori ad alto potenziale;

delle imprese italiane mitigando gli impatti della crisi energetica e favorendo investimenti in settori ad alto potenziale; promuovere la sostenibilità a 360° , agevolando la transizione energetica e la riconversione del tessuto produttivo italiano in chiave sostenibile, anche favorendo uno sviluppo economico inclusivo incentrato sulle persone;

, agevolando la transizione energetica e la riconversione del tessuto produttivo italiano in chiave sostenibile, anche favorendo uno sviluppo economico inclusivo incentrato sulle persone; favorire lo sviluppo dell’Italia del futuro, con il potenziamento del sistema infrastrutturale e il sostegno agli investimenti in chiave digitale.