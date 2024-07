Nuove garanzie a sostegno dell’Export Made in Italy

Banca Ifis e SACE siglano un doppio accordo per sostenere l’export italiano e i progetti di transizione digitale e green.

Banca Ifis e SACE sono i protagonisti di un nuovo accordo volto a sostenere le imprese italiane che esportano, attivando convenzioni ad hoc e ampliando la gamma di strumenti a supporto del Made in Italy.

Garanzie SACE sui prestiti alle imprese: le novità 2024 10 Gennaio 2024 L’intesa riguarda la “Garanzia Green” e la “Garanzia Futuro”, pensate rispettivamente per sostenere il finanziamento di progetti per la transizione ambientale per le operazioni di rilevanza strategica per l’internazionalizzazione, l’innovazione tecnologica e digitale, lo sviluppo delle filiere e gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

Con la “Garanzia Futuro” di SACE, in particolare, Banca Ifis offre sostegno alle imprese italiane che intendono investire in innovazione digitale e tecnologica, guardando ai mercati globali. Sono coinvolti i finanziamenti erogati a condizioni di mercato di importo compreso tra i 50mila e i 50 milioni di euro, con durata minima di 2 anni sui quali viene attivata una copertura del 70%.

La “Garanzia Green”, invece, permette a Banca Ifis di aiutare le imprese in cerca di finanziamenti per progetti finalizzati ad agevolare il passaggio verso un’economia a minor impatto ambientale. È uno strumento destinato alle imprese con sede in Italia e con un fatturato non superiore ai 500 milioni di euro, che possono accedere a finanziamenti a condizioni di mercato per importo compreso tra i 50mila euro e i 50 milioni di euro, con durata minima di 2 anni e una copertura SACE dell’80%.

Si tratta di soluzioni che rafforzano due pilastri della nostra strategia: la transizione sostenibile e l’innovazione tecnologica.

Lo ha dichiarato Andrea Berna, Responsabile Commercial Banking di Banca Ifis, già impegnata nel campo del sostegno al circolante tramite factoring, leasing e noleggio.