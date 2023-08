Incentivi fiscali per investire in PMI e Startup

PMI e Start up innovative: le novità in arrivo nel Disegno di Legge approvato alla Camera.

Il 19 luglio scorso la Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge per promuovere lo sviluppo delle PMI e Startup Innovative, mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, ma anche con agevolazioni fiscali e contributive.

Il DDL passa ora al vaglio del Senato.

DDL Startup e PMI innovative: cosa prevede

Il provvedimenti specifica, nell'articolo 2, che relativamente agli investimenti in PMI e startup innovative secondo il regime de minimis, in caso di inadempienza del contribuente la detrazione IRPEF può essere trasformata in credito d'imposta da usare nella dichiarazione o da fruire in compensazione.

Il testo, inoltre, specifica all’articolo 3 che la detassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in PMI e startup innovative acquisite dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, possedute per almeno un triennio, sia mantenuta solo relativamente agli investimenti con detrazione al 30%, escludendo invece gli investimenti con detrazione al 50%.

Infine con l’articolo 4 si innalza da 25 a 50 milioni il limite di patrimonio netto per le società di investimento semplice (Sis).