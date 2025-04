E-commerce: boom di acquisti online, la classifica italiana per Regione

Cresce lo shopping online in Italia e l'utilizzo di Internet a tutte le età ma non mancano le disparità a livello regionale: Veneto sul podio ISTAT.

In Italia quasi una persona su due si dedica abitualmente agli acquisti online, tanto che tra il 2023 e il 2024 è aumentata di oltre 2 punti percentuale la quota di italiani che hanno sfruttato le offerte degli e-commerce.

Per quanto riguarda la tipologia di beni acquistati tramite commercio elettronico, l’ISTAT segnala al primo posto i capi di abbigliamento (23,2%), seguiti dagli articoli per la casa (13,7%).

E-Commerce in Italia: le regioni dove si fa più shopping online

L’Istituto Nazionale di Statistica mette in evidenza le differenze regionali per quanto riguarda l’utilizzo della rete Internet, sottolineando il gap del Mezzogiorno e la maggiore diffusione in Veneto e Friuli Venezia-Giulia (89,3%), nonché in Trentino Alto-Adige (89,1%), per quanto riguarda la percentuale delle famiglie che dispongono di un accesso alla rete:

Le regioni con le percentuali più basse sono la Sicilia (82,3%), il Molise (80,8%) e la Basilicata (79,7%).

L’identikit dell’acquirente online

Nel 2024, il 46,8% delle persone di 14 anni e più che hanno utilizzato Internet negli ultimi 12 mesi ha dichiarato di aver acquistato o ordinato beni o servizi per uso privato. In particolare, più di un terzo (36,4%) degli over 14 ha effettuato acquisti online nei tre mesi precedenti l’intervista, mentre il 10,4% lo ha fatto nel corso dell’anno e il 5,5% più di un anno fa.

Gli uomini risultano essere più inclini agli acquisti online rispetto alle donne (50,5% contro 43,3%), così come i residenti nelle regioni del Centro-Nord (50,0% contro 38,4% nel Meridione), e i giovani tra i 20 e i 24 anni, dove la percentuale sale a ben 73,5%.

Come si usa Interne in Italia

Stando a quanto rivela l’ISTAT con l’indagine “Aspetti della Vita Quotidiana”, anche l’uso delle app per reperire informazioni dalla Pubblica Amministrazione si è consolidato, mentre il tasso di diffusione di Internet nel 2024 è pari all’86,2%. L’uso della Rete è focalizzato sui servizi di comunicazione, con circa la metà degli utenti del Web che ricercano anche informazioni su prodotti e servizi (48,2%).

Nel 2024 l’uso di Internet ha raggiunto livelli vicini alla saturazione per buona parte della popolazione, tanto che a connettersi alla rete negli ultimi tre mesi è stato il 93% delle persone con età compresa tra gli 11 e i 54 anni, il 68,1% degli utenti di 65-74 anni e il 31,4% delle persone over 75.

Rispetto al 2023, si registra un aumento di 2,2 punti percentuali della quota di internauti che hanno acquistato almeno una volta tramite e-commerce negli ultimi 12 mesi.