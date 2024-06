ISMEA: all’asta terreni agricoli in tutta Italia

Accordo tra Ministero dell’Agricoltura, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo per la transizione digitale e sostenibile delle imprese di settore.

Il Decreto Agrivoltaico 63/2024 vieta il Fotovoltaico a terra in Agricoltura ma ammette rifacimenti e potenziamenti salvando anche investimenti CER e PNRR.

Il 4 giugno 2024 si apre la finestra temporale per richiedere il nuovo Bonus Agrivoltaico: ecco i requisiti, le scadenze e le procedure da rispettare.

IMU Esonero IMU per coltivatori diretti pensionati nella previdenza agricola Le agevolazioni IMU sono accessibili anche da parte dei coltivatori diretti in pensione ancora iscritti alla previdenza agricola.

FAQ Guida alla pensione agricola: tutti le opzioni per ritirarsi prima Guida alla pensione agricola: quanto prende un bracciante agricolo, quanti contributi deve versare per andare in pensione e le opzioni per uscire prima.

Incentivi imprese Aiuti PAC in Agricoltura: meno vincoli sui terreni a riposo Il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha stabilito la deroga al primo requisito della norma BCAA8, relativa ai terreni a riposo.

Incentivi imprese Agricoltura: nuovi contributi e mutui a tasso zero per giovani e donne Dal Ministero dell’Agricoltura nuovi incentivi per giovani e donne che si mettono in proprio: contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero.