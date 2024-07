Contributi 2024 per i piccoli coloni: le nuove aliquote INPS

Nuove aliquote contributive per piccoli coloni e compartecipanti familiari: novità 2024, riduzioni e scadenza per i versamenti dovuti.

L’INPS ha comunicato gli importi aggiornati al 2024 per quanto riguardo ai contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari per l’anno in corso.

La Circolare n.80 del 4 luglio riporta le nuove aliquote contributive e le relative riduzioni, con tutte le scadenze di pagamento.

Aliquota contributiva per i dipendenti

Per il 2024, le aliquote contributive per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti seguono le disposizioni del decreto legislativo n. 146/1997 e della legge n. 296/2006. L’aliquota complessiva è fissata al 29,99%, suddivisa come segue:

concedente 21,15%

concessionario 8,84%

Riduzione oneri sociali

Le riduzioni degli oneri sociali per i concedenti si applicano secondo l’articolo 120 della legge n. 388/2000 e comprendono:

Esoneri aliquote contributive Aliquota Assegni familiari 0,43% Tutela maternità 0,03% Disoccupazione 0,34%

Riduzione del costo del lavoro

L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di un punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989.

L’esenzione si applica prioritariamente agli assegni per il nucleo familiare e successivamente, se necessario, alla maternità e disoccupazione.

Aliquota disoccupazione Percentuale Aliquota base 2,75% Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

Contributi INAIL

A partire dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono stabiliti nelle seguenti misure:

Contributi INAIL Aliquota Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

La riduzione dei premi e dei contributi per il 2024 è stata fissata al 15,11%.

Calcolo contributi

Per il calcolo dei contributi degli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la retribuzione da assumere è il salario medio provinciale, come stabilito dal Ministero del Lavoro con il decreto direttoriale del 21 maggio 2024 (numero repertorio 316/2024).

Agevolazioni per zone tariffarie

Le agevolazioni contributive per il settore agricolo nel 2024 sono le seguenti:

Territori Agevolazione Non svantaggiati — (dovuto 100%) Montani 75% (dovuto 25%) Svantaggiati 68% (dovuto 32%)

Scadenza e modalità di versamento

Le scadenze per il pagamento delle quattro rate per il 2024 sono le seguenti:

16 luglio 2024

16 settembre 2024

18 novembre 2024

16 gennaio 2025

I concedenti possono visualizzare e stampare le deleghe di pagamento F24 accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF” sul sito INPS.

Tabella aliquote contributive 2024

Nell’Allegato n. 1 alla circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive dovute dai concedenti in fvore dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Di seguito, la tabella con le aliquote contributive per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024: