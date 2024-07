Turismo Agrobusiness 5.0: nuovi prestiti alle imprese

Intesa Sanpaolo stanza 10 miliardi di nuovo credito per la filiera agro-turistica, focalizzando l’attenzione su Transizione 5.0 e aziende del Mezzogiorno.

Intesa Sanpaolo rinnova il suo impegno per il turismo stanziando 10 miliardi di euro di nuovo credito, focalizzando l’attenzione soprattutto sulle aziende del Mezzogiorno, a cui sono riservati 3 miliardi del plafond.

Le risorse destinate allo sviluppo dell’industria turistica, vitale per l’economia italiana e meridionale, si inseriscono nell’ambito del programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” della Divisione Banca dei Territori, che prevede di destinare 120 miliardi di euro fino al 2026 per gli investimenti delle aziende italiane in ambito turistico e agroalimentare.

Il plafond di 10 miliardi di euro servirà per favorire nuovi investimenti in chiave Transizione 5.0, competitività sostenibile ed efficientamento energetico al fine di agire in tre direzioni diverse:

riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture,

sostenibilità ambientale dell’offerta

digitalizzazione del modello di servizio.

Il trampolino di lancio è la crescita sostenuta in Italia del turismo enogastronomico. Intesa Sanpaolo mette a disposizione 10 miliardi per incentivare nuovi investimenti, accompagnare i passaggi generazionali di queste aziende e favorirne la crescita dimensionale.

L’obiettivo, in linea con quelli del PNRR, è accelerare i processi di transizione per rendere l’ospitalità turistica più efficiente per l’economia e per l’ambiente.