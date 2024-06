Agricoltura: sospensione mutui per imprese in crisi

Il Decreto Agrivoltaico 63/2024 vieta il Fotovoltaico a terra in Agricoltura ma ammette rifacimenti e potenziamenti salvando anche investimenti CER e PNRR.

Accordo tra Ministero dell’Agricoltura, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo per la transizione digitale e sostenibile delle imprese di settore.

Le agevolazioni IMU sono accessibili anche da parte dei coltivatori diretti in pensione ancora iscritti alla previdenza agricola.

Guida alla pensione agricola: tutti le opzioni per ritirarsi prima

Guida alla pensione agricola: quanto prende un bracciante agricolo, quanti contributi deve versare per andare in pensione e le opzioni per uscire prima.