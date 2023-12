Immobiliare: case all’asta garantite dai Notai, sicure e convenienti

Aste immobiliari e transazioni dirette di case garantite dal Notaio: vetrina web di case a basso prezzo e partecipazione alle aste telematiche.

Un recente studio di Reviva mostra che gli immobili messi all’asta in Italia sono venduti a un prezzo medio di 700 euro al metro quadro (dai 330 degli appartamenti ai 1.100 delle ville), quasi un terzo rispetto ai 1.970 euro al metro quadro del valore medio sul mercato: significa che le aste immobiliari restano il vero affare per risparmiare sull’acquisto della casa.

Come guadagnare con le case all'asta 4 Agosto 2023 Ancora di più se gli immobili sono garantiti, come quelli disponibili tramite aste notarili: la Rete Aste Notarili (RAN) è infatti il sistema integrato realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato per la gestione delle aste telematiche.Attraverso il collegamento dagli studi notarili, è possibile partecipare alle aste via web, con la garanzia e sicurezza notarile.

Non solo: la documentazione per il rogito, lo stato urbanistico ed edilizio, la verifica di eventuali eventi pregiudizievoli, la visura catastale: sono tutti servizi del portale “Avvisi notarili” del Consiglio Nazionale del Notariato, che presenta case in vendita nell’ambito di aste immobiliari, già certificate dal notaio.

Un’iniziativa che si rivolge agli enti pubblici per le dismissioni, ai tribunali che effettuano le aste giudiziarie, a privati e imprese nel caso vogliano effettuare investimenti, alle agenzie immobiliari e agli operatori del settore.

Gli immobili sono già stati garantiti da un notaio in relazione a numerosi elementi.

Stato giuridico , con visura ipo-catastale , verifica dei dati e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli: viene effettuata una visura ipotecaria estesa, fino al primo titolo trascritto anteriormente al ventennio, è verificata la corretta intestazione catastale e vengono segnalate, eventualmente anche mediante relazione, eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, o comunque vincoli risultanti dai pubblici registri.

, con , verifica dei dati e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli: viene effettuata una visura ipotecaria estesa, fino al primo titolo trascritto anteriormente al ventennio, è verificata la corretta intestazione catastale e vengono segnalate, eventualmente anche mediante relazione, eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, o comunque vincoli risultanti dai pubblici registri. Eventuale verifica dello stato urbanistico ed edilizio : ogni avviso indicherà se su quell’immobile è stato effettuato o meno l’accertamento di un tecnico qualificato (ingegnere, architetto, geometra, perito edile) e, nel caso, con quale esito. Se l’accertamento non è stato effettuato, c’è la possibilità di decidere a carico di chi rimane tale verifica preliminare;

: ogni avviso indicherà se su quell’immobile è stato effettuato o meno l’accertamento di un tecnico qualificato (ingegnere, architetto, geometra, perito edile) e, nel caso, con quale esito. Se l’accertamento non è stato effettuato, c’è la possibilità di decidere a carico di chi rimane tale verifica preliminare; Documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape e ogni documento necessario alla stipula), evitando l’insorgere di imprevisti e contestazioni e garantendo trasparenza e sicurezza in tutta la procedura d’acquisto.

Il portale contiene un motore di ricerca che consente di selezionare le caratteristiche dell’immobile (ubicazione, tipologia) e di consultare un elenco di disponibilità. In homepage ci sono le offerte relative alle ultime proprietà in vendita.

Ci sono due distinte sezioni dedicate alle aste e alle vendite dirette. E’ possibile utilizzare il sito anche per la partecipazione a un’asta telematica, attraverso il notaio, sia per acquistare sia per vendere. C’è una sezione dedicata all’elenco dei notai con l’abilitazione alla RAN (aste telematiche notarili).