Calendario pagamenti INPS di maggio: slittano pensioni e sussidi

Tutte le date in calendario per i pagamenti INPS di maggio: ecco quando arrivano pensioni, Assegno Unico, NASpI, ADI, SFL e Carta Acquisti.

La roadmap dei pagamenti INPS di maggio 2024 incassa uno slittamento delle prime date in calendario, a causa della Festa dei lavoratori che quest’anno cade di mercoledì. Arrivano dunque in ritardo le pensioni di questo mese, a cui faranno seguito gli accrediti di Assegno Unico, Assegno di Inclusione (ADI), Supporto Formazione e Lavoro (SFL), Carta Acquisti e indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL.

Come ogni mese, riportiamo di seguito tutte le date per ogni prestazione.

Assegno di Inclusione: mezzo milione di domande respinte 23 Aprile 2024 Analogamente a quanto avveniva con il Reddito di Cittadinanza, l’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI) avviene tramite ricarica della Carta di Inclusione elettronica, una carta di pagamento digitale simile alla card RdC, prepagata ed emessa da PostePay. Con essa è possibile effuttuare sia prelievi che bonifici per l’affitto.

Come da calendario dei pagamenti ADI diffuso dall’Istituto per il 2024, le ricariche della Carta di Inclusione, questo mese, avverranno martedì 28 maggio. I primi pagamenti ADI scattano, invece, il 15 del mese, che cade di mercoledì, per chi ha presentato domanda e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) ad aprile.

Ricordiamo che già a partire da marzo si sta facendo riferimento all’ISEE 2024.

SFL: quando viene pagato a maggio?

Arriva entro metà mese di maggio anche il primo pagamento del sostegno SFL, quindi con riferimento alle richieste pervenute nel corso del mese precedente. Verso il 28 maggio arriveranno invece gli importi relativi alle istanze presentate ed elaborate con esito positivo entro la metà del mese di maggio stesso. Qualora l’istanza venga perfezionata successivamente al 15 maggio, per l’accredito bisognerà attendere il 15 giugno.

Assegno Unico figli: quando arriverà a maggio?

Riforma ISEE: nuovo calcolo per la prima casa, i figli e l'Assegno Unico 20 Febbraio 2024 La nuova mensilità dell’Assegno Unico Universale di maggio verrà accreditata alle famiglie con figli a carico tra il 15 e il 17 maggio 2024, nel caso in cui si tratti di accrediti successivi al primo e non siano intervenute variazioni nel nucleo famigliare o a livello reddituale.

Diversamente, in caso di nuove richieste, il primo pagamento avviene solitamente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Ricordiamo poi che, chi non l’avesse fatto, ha ancora tempo fino a fine giugno per presentare la nuova DSU, necessaria per ottenere le eventuali maggiorazioni alle quali si ha diritto rispetto all’importo base, che spetta anche in caso di ISEE superiore a 45.575 euro. Aggiornando l’ISEE entro giugno si avrà diritto anche agli arretrati da marzo, successivamente, invece, le modifiche avranno effetto solo a partire dal mese di presentazione dell’Indicatore, senza arretrati.

Quando viene ricaricata la Carta Acquisti a maggio?

Le ricariche della Carta Acquisti vengono di solito effettuate verso metà mese, ma con cadenza bimestrale. Questo significa che la mensilità di maggio (pari a 40 euro) verrà effettuata a giugno, insieme ai 40 euro di competenza per tale mensilità, per un totale di 80 euro. A maggio, dunque, non ci sarà alcun accredito sulla Carta Acquisti.

Quando viene pagata la disoccupazione ad aprile?

Ogni mese, NASpI (per il lavoro subordinato) e DIS-COLL (per la collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca) vengono erogate agli aventi diritto verso metà mese. Tuttavia, la data precisa differisce da beneficiario a beneficiario, in base anche al momento in cui è stata effettuata la richiesta (leggi qui le nuove modalità per la domanda di disoccupazione). Per verificare la propria data di accredito dei sussidi di disoccupazione è possibile consultare il Fascicolo Previdenziale dell’INPS, accessibile con le credenziali SPID, CIE e CNS.

Le pensioni di maggio arriveranno in ritardo?

Sì, essendo il primo giorno del mese una festività. In realtà, diversamente da aprile, a maggio le pensioni vengono sempre pagate a partire dal 2 maggio (a meno che non cada di domenica, il che farebbe slittare il primo giorno bancabile al 3 maggio). Come già previsto dal calendario pagamenti pensione 2024, quindi, le pensioni di maggio verranno pagate a partire dal 2 maggio 2024, questa la data valuta sia per chi riceve la pensione sul conto corrente che per chi la ritira alle Poste.

La riscossione della pensione in contanti prevede sempre un calendario scaglionato:

A – B: Giovedì 2 maggio 2024;

Giovedì 2 maggio 2024; C – D: Venerdì 3 maggio 2024;

Venerdì 3 maggio 2024; E – K: Sabato (solo mattina) 4 maggio 2024;

Sabato (solo mattina) 4 maggio 2024; L – O: Lunedì 6 maggio 2024;

Lunedì 6 maggio 2024; P – R: Martedì 7 maggio 2024;

Martedì 7 maggio 2024; S – Z: Mercoledì 8 maggio 2024.

Dove arrivano i pagamenti INPS?

Sul sito INPS è disponibile il Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI) per tutti i pagamenti di prestazioni e pensioni. Il servizio online è unico per tutte le tipologie di pagamento e consente di comunicare o modificare le coordinate IBAN del conto su cui farsi accreditare pensioni e prestazioni, diverse da quelle che arrivano sulle apposite prepagate.

La procedura è raggiungibile dalla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito web dell’INPS. Si possono anche aggiungere nuovi IBAN, che saranno sottoposti ai controlli del Sistema Controlli Unificato Pagamenti (SCUP) ed a quelli della “Titolarità”.

Inoltre, è possibile caricare le autocertificazioni sulle modalità di pagamento preferite senza recarsi presso la Struttura territoriale competente. Il sistema “Archivio unico degli IBAN – Cambio ufficio pagatore” offre la gestione autonoma da parte del cittadino delle proprie coordinate di pagamento per le prestazioni erogate dall’Istituto.