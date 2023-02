Fascicolo previdenziale del cittadino, guida all’uso

Fascicolo previdenziale del cittadino INPS: chi può accedervi, come farlo e quali servizi offre.

Il Fascicolo previdenziale del cittadino è la sezione del portale INPS da cui si accede, previa autenticazione con credenziali digitali, ai principali servizi messi a disposizione dell’utente.

INPS online: servizi al cittadino e modalità d'accesso 2 Febbraio 2023 Disponibile per tutti i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, italiani e stranieri, pensionati e invalidi civili, offre la libera consultazione, il download e la stampa della documentazione relativa alla propria posizione contributiva, alle certificazioni sanitarie o reddituali e la corrispondenza inviata dall’Istituto.

Fascicolo previdenziale: funzioni online

Comunicazioni telematiche – banca dati per l’occupazione dei genitori;

– banca dati per l’occupazione dei genitori; anagrafica di dettaglio – informazioni anagrafiche di riepilogo;

– informazioni anagrafiche di riepilogo; Gestione Dipendenti Pubblici – provvedimenti emessi dalla Gestione Dipendenti Pubblici;

– provvedimenti emessi dalla Gestione Dipendenti Pubblici; domande pensione – lettere di accoglimento e rifiuto delle domande di pensione;

– lettere di accoglimento e rifiuto delle domande di pensione; posizione assicurativa – estratto conto, informazioni sulla propria posizione contributiva, invio segnalazioni ;

– estratto conto, informazioni sulla propria posizione contributiva, invio segnalazioni ; prestazioni di pensione (liste, deleghe, riscossione, ufficio pagatore, pagamenti, domande, RED) o invalidità civile (certificato medico, domande, iter sanitario);

(liste, deleghe, riscossione, ufficio pagatore, pagamenti, domande, RED) o (certificato medico, domande, iter sanitario); INPS risponde – visualizzazione dei quesiti posti;

– visualizzazione dei quesiti posti; modelli (Certificazione Unica, Certificato di pensione – OBIS/M, certificato fiscale professionisti, altre certificazioni);

(Certificazione Unica, Certificato di pensione – OBIS/M, certificato fiscale professionisti, altre certificazioni); cessione del quinto – informazioni sui piani di cessione del quinto attivi;

– informazioni sui piani di cessione del quinto attivi; Cassetta postale online – visualizzazione della documentazione spedita all’utente.

Come accedere al Fascicolo Previdenziale INPS

Per accedere ai servizi INPS online è richiesto l ricorso ad una identità digitale SPID di secondo livello, CNS o CIE.

Per entrare nella sezione riservata del sito INPS bisogna accedere alla pagina www.inps.it, cliccare sul pulsante “entra in MyINPS e selezionare l’opzione prescelta fra quelle proposte ed infine inserire le proprie credenziali. Per il fascicolo previdenziale, clicca qui