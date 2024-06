Pagamenti INPS di luglio 2024: date, scadenze e novità

Le date da non dimenticare per i pagamenti INPS di luglio 2024: pensioni, quattordicesima, NASpI, Assegno Unico e di Inclusione.

In vista delle ferie estive, luglio rappresenta un mese cruciale per molti cittadini italiani che beneficiano dei pagamenti INPS. Vediamo una panoramica dettagliata delle principali scadenze e pagamenti previsti per cittadini, pensionati e disoccupati.

Ricordiamo che è sempre possibile verificare dal proprio fascicolo previdenziale online sul sito dell’INPS, che tutti i pagamenti siano effettuati correttamente.

Pensioni e quattordicesima: quando arrivano a luglio

Per quanto riguarda i prossimi pagamenti delle pensioni INPS, i beneficiari riceveranno l’accredito il 1° luglio. Questa data vale sia per coloro che ritirano la pensione presso gli uffici postali che per chi utilizza il conto bancario.

Presso gli sportelli di Poste Italiane, il ritiro della pensione è però scaglionato per cognome:

A – B: Lunedì 1° luglio 2024

C – D: Martedì 2 luglio 2024

E – K: Mercoledì 3 luglio 2024

L – O: Giovedì 4 luglio 2024

P – R: Venerdì 5 luglio 2024

S – Z: Sabato (solo mattina) 6 luglio 2024

Come sempre, i cittadini con più di 75 anni possono richiedere la consegna a domicilio tramite i Carabinieri.

La quattordicesima pensione sarà inclusa nel cedolino di luglio per molti pensionati che rientrano nei limiti di reddito, fornendo un importante supporto finanziario erogato dall’INPS a circa tre milioni di persone.

Assegno Unico e Universale: scadenze di luglio

L’Assegno Unico e Universale per i figli sarà pagato nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2024 per i richiedenti senza variazioni di reddito. Per i nuovi richiedenti o coloro che hanno presentato la domanda a giugno 2024, i pagamenti avverranno dal 22 al 31 luglio 2024. Questi importi saranno rivalutati in base ai nuovi parametri di reddito aggiornati.

Con il messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024, l’INPS ha comunicato nuove funzionalità nel servizio di domanda di Assegno Unico con maggiorazione per genitori lavoratori in nuclei vedovili. In caso di presentazione di una nuova domanda di Assegno Unico da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura richiede la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, per verificare il diritto alla maggiorazione.

Nel caso in cui il decesso di uno dei genitori avvenga durante la fruizione della prestazione, l’INPS provvederà automaticamente al subentro del genitore superstite nella domanda, continuando a riconoscere la maggiorazione per genitori lavoratori (per un periodo massimo di cinque anni).

ADI e SFL: pagamenti di luglio

L’Assegno di Inclusione (ADI) verrà erogato a partire dal 15 luglio 2024 per le domande accolte e i Patto di Attivazione Digitale (PAD) sottoscritti entro il 30 giugno 2024. I beneficiari precedenti riceveranno le ricariche dal 26 luglio 2024. Stesse date per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Niente ricarica Carta Acquisti a luglio

La Carta Acquisti, con un contributo mensile di luglio, pari a 40 euro, verrà ricaricata ad agosto, insieme al contributo di tale mese. Gli 80 euro vengono infatti erogati ogni due mesi. La scorsa ricarica è avvenuta giugno, la prossima avverrà ad agosto.

Pagamenti NASpI e DIS-COLL a luglio

Entro il 15 luglio 2024 è previsto il pagamento della NASpI, anche se ricordiamo sempre che la data esatta per il versamento dell’indennità mensile di disoccupazione dipende dal momento della richiesta. Stessa data e discorso per la Dis-Coll.

Il calendario completo dei pagamenti INPS di luglio 2024

Ecco una sintesi delle principali date dei pagamenti INPS per luglio 2024:

1 luglio 2024 : pagamento delle pensioni e quattordicesima mensilità.

: pagamento delle pensioni e quattordicesima mensilità. 15 luglio 2024 : pagamento della NASpI e Dis-Coll e di ADI e SFL approvati entro giugno.

: pagamento della NASpI e Dis-Coll e di ADI e SFL approvati entro giugno. 17-19 luglio 2024 : pagamento dell’Assegno Unico per i richiedenti senza variazioni di reddito.

: pagamento dell’Assegno Unico per i richiedenti senza variazioni di reddito. 22-31 luglio 2024 : pagamento dell’Assegno Unico per nuovi richiedenti.

: pagamento dell’Assegno Unico per nuovi richiedenti. 26 luglio 2024: ricarica Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro per i beneficiari precedenti.