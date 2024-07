Esodo pensione: online i rimborsi INPS alle aziende

L’INPS mette online il pagamento del conguaglio alle aziende per le prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro.

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro.

Con il messaggio n. 2504 del 4 luglio, illustra le funzionalità del “Portale Prestazioni esodo” che riguardano la riduzione del finanziamento.

Come funziona in Portale Prestazioni esodo

Ciascuna impresa coinvolta può verificare, per ogni lavoratore, le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili.

Sia nel corso dell’erogazione dell’assegno sia per quanto concerne quelle spettanti a titolo di prestazione e di contribuzione correlata.

Il datore di lavoro viene informato sulla pubblicazione del conguaglio con una PEC tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati.

Pagamento dei conguagli

Gli importi, invece, sono resi esigibili nel “Portale Prestazioni esodo” a partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio.

Nel caso di conguaglio a credito per un datore di lavoro esodante, in assenza di provvista mensile su cui effettuare la compensazione, è necessario rimborsare direttamente l’importo con una disposizione di pagamento.

Per procedere al pagamento a favore dei datori di lavoro esodanti, la procedura “Pagamenti Vari” è stata implementata con una nuova collezione denominata “RPROVESODOnn” – Rimborso provvista non utilizzata per le prestazioni in favore dei datori di lavoro esodanti.