Pagamento Pensioni 2024: calendario mese per mese, in banca e alle Poste

Tutte le date di pagamento pensioni INPS per il 2024, quelle di accredito in banca e il calendario per cognome di chi le riscuote in contanti alle Poste.

Ricordando che è sempre possibile accedere all’area privata del sito dell’INPS per rimanere aggiornati sugli importi mensili e su eventuali variazioni del cedolino pensione, vediamo il calendario dei pagamenti 2024 per le pensioni di tutto il prossimo anno, indicando mese per mese date e scaglioni per cognome, con tutte le informazioni utili per pianificare il ritiro o il preliveo della pensione.

Quando viene pagata la pensione nel 2024?

Per le date di pagamento delle pensioni nel 2024 le regole prevedono l’erogazione delle pensioni il primo giorno bancabile del mese, con alcune eccezioni: a gennaio, per esempio, il pagamento è rimandato al secondo giorno bancabile del mese (nello specifico il 3 gennaio 2024).

Inoltre, dal momento che primo giorno bancabile non coincide sempre con il 1° del mese, nel caso in cui cada di sabato, domenica o durante una festività, le scadenze di pagamento slittano di conseguenza, se l’accredito viene effettuato in banca.

La riscossione in contanti presso gli uffici di Poste Italiane è scaglionata in ordine alfabetico in base all’iniziale del cognome (dalla A alla C, dalla D alla K, Dalla L alla P, e dalla Q alla Z).In termini di data valuta, invece, il calendario dei pagamenti delle pensioni 2024, è il seguente:

pensioni di gennaio: mercoledì 3 gennaio 2024;

pensioni di febbraio: giovedì 1° febbraio 2024;

pensioni di marzo: venerdì 1° marzo 2024;

pensioni di aprile: lunedì 1° aprile 2024;

pensioni di maggio: giovedì 2 maggio 2024;

pensioni di giugno: sabato 1 giugno 2024 (Poste) – lunedì 3 giugno 2024 (banche);

pensioni di luglio: lunedì 1° luglio 2024;

pensioni di agosto: giovedì 1° agosto 2024;

pensioni di settembre: lunedì 2 settembre 2024;

pensioni di ottobre: martedì 1° ottobre 2024;

pensioni di novembre: sabato 2 novembre (Poste) – lunedì 4 novembre (banche);

pensioni di dicembre: lunedì 2 dicembre 2024.

Il primo mese dell’anno presenta una peculiarità. Essendo il 1° gennaio un festivo (Capodanno), il primo giorno bancabile sarebbe il 2 gennaio. Tuttavia, a causa di aggiornamenti informatici dell’INPS, i pagamenti delle pensioni di gennaio avverranno a partire dal 3 gennaio 2024. Ecco le date attese per il ritiro in contanti alle Poste:

mercoledì 3 gennaio: cognomi che iniziano con A e B;

giovedì 4 gennaio: cognomi che iniziano con C e D;

venerdì 5 gennaio: cognomi che iniziano con lettere da E a L;

sabato 7 gennaio (mattino): cognomi che iniziano da M a O;

lunedì 9 gennaio: cognomi che iniziano con lettere da P a R.

martedì 10 gennaio: cognomi che iniziano con lettere da S a Z.

A partire da gennaio 2024, alle pensioni INPS verrà applicata la rivalutazione del 5,4%, frutto dell’adeguamento delle prestazioni previdenziali all’andamento dell’inflazione. Tale aumento viene applicato al 100% alle pensioni fino a 4 volte il minimo INPS, per poi scalare per quelle di importo maggiore. Per le pensioni minime è inoltre prevista una super valutazione.

Il pagamento delle pensioni di febbraio avrà inizio giovedì 1° febbraio 2024 e la procedura di ritiro in contanti presso gli uffici postali sarà organizzata secondo l’ordine alfabetico:

A – B: Venerdì 2 febbraio 2024;

Venerdì 2 febbraio 2024; C – D: Sabato 3 febbraio 2024 (solo mattina);

Sabato 3 febbraio 2024 (solo mattina); E – K: Lunedì 5 febbraio 2024;

Lunedì 5 febbraio 2024; L – O: Martedì 6 febbraio 2024;

Martedì 6 febbraio 2024; P – R: Mercoledì 7 febbraio 2024;

Mercoledì 7 febbraio 2024; S – Z: Giovedì 8 febbraio 2024.

Il mese di marzo vedrà il pagamento delle pensioni iniziare il primo giorno del mese. Il calendario per la riscossione in contanti dovrebbe avvenire secondo il seguente schema:

A – B: Venerdì 1° marzo 2024;

Venerdì 1° marzo 2024; C – D: Sabato (solo mattina) 2 marzo 2024;

Sabato (solo mattina) 2 marzo 2024; E – K: Lunedì 4 marzo 2024;

Lunedì 4 marzo 2024; L – O: Martedì 5 marzo 2024;

Martedì 5 marzo 2024; P – R: Mercoledì 6 marzo 2024;

Mercoledì 6 marzo 2024; S – Z: Giovedì 7 marzo 2024.

Il mese di aprile, i pagamenti delle pensioni iniziano lunedì 1° aprile 2024, con il seguente calendario per il ritiro in contanti presso gli uffici postali:

A – B: Lunedì 1 aprile 2024;

Lunedì 1 aprile 2024; C – D: Martedì 2 aprile 2024;

Martedì 2 aprile 2024; E – K: Mercoledì 3 aprile 2024;

Mercoledì 3 aprile 2024; L – O: Giovedì 4 aprile 2024;

Giovedì 4 aprile 2024; P – R: Venerdì 5 aprile 2024;

Venerdì 5 aprile 2024; S – Z: Sabato (solo mattina) 6 aprile 2024.

Il pagamento delle pensioni di maggio inizierà il giovedì 2 maggio 2024, con il seguente calendario per il ritiro alle Poste:

A – B: Giovedì 2 maggio 2024;

Giovedì 2 maggio 2024; C – D: Venerdì 3 maggio 2024;

Venerdì 3 maggio 2024; E – K: Sabato (solo mattina) 4 maggio 2024;

Sabato (solo mattina) 4 maggio 2024; L – O: Lunedì 6 maggio 2024;

Lunedì 6 maggio 2024; P – R: Martedì 7 maggio 2024;

Martedì 7 maggio 2024; S – Z: Mercoledì 8 maggio 2024.

Il mese di giugno le pensioni verranno pagate sul conto corrente da lunedì 3 giugno inizia sabato 1 giugno 2024, con il ritiro in contanti organizzato come segue:

A – B: Sabato (solo mattina) 1 giugno 2024;

Sabato (solo mattina) 1 giugno 2024; C – D: Lunedì 3 giugno 2024;

Lunedì 3 giugno 2024; E – K: Martedì 4 giugno 2024;

Martedì 4 giugno 2024; L – O: Mercoledì 5 giugno 2024;

Mercoledì 5 giugno 2024; P – R: Giovedì 6 giugno 2024;

Giovedì 6 giugno 2024; S – Z: Venerdì 7 giugno 2024.

A luglio, i pagamenti delle pensioni saranno effettuati il lunedì 1° luglio 2024 per coloro che hanno scelto l’accredito bancario. Per chi ritira in contanti presso gli uffici postali, il calendario sarà il seguente:

A – B: Lunedì 1° luglio 2024;

Lunedì 1° luglio 2024; C – D: Martedì 2 luglio 2024;

Martedì 2 luglio 2024; E – K: Mercoledì 3 luglio 2024;

Mercoledì 3 luglio 2024; L – O: Giovedì 4 luglio 2024;

Giovedì 4 luglio 2024; P – R: Venerdì 5 luglio 2024.

Venerdì 5 luglio 2024. S – Z: Sabato (solo mattina) 6 luglio 2024.

Per il mese di agosto, i pagamenti delle pensioni inizieranno il giovedì 1° agosto 2024. Coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali seguiranno il seguente calendario:

A – B: Giovedì 1 agosto 2024;

Giovedì 1 agosto 2024; C – D: Venerdì 2 agosto 2024;

Venerdì 2 agosto 2024; E – K: Sabato (solo mattina) 3 agosto 2024;

Sabato (solo mattina) 3 agosto 2024; L – O: Lunedì 5 agosto 2024;

Lunedì 5 agosto 2024; P – R: Martedì 6 agosto 2024;

Martedì 6 agosto 2024; S – Z: Mercoledì 7 agosto 2024.

Il primo settembre 2024 è una domenica, quindi i pagamenti delle pensioni di settembre partiranno da lunedì 2 settembre. Per chi la ritira in contanti, il calendario sarà il seguente:

A – B: Lunedì 2 settembre 2024;

Lunedì 2 settembre 2024; C – D: Martedì 3 settembre 2024;

Martedì 3 settembre 2024; E – K: Mercoledì 4 settembre 2024;

Mercoledì 4 settembre 2024; L – O: Giovedì 5 settembre 2024;

Giovedì 5 settembre 2024; P – R: Venerdì 6 settembre 2024;

Venerdì 6 settembre 2024; S – Z: Sabato (solo mattina) 7 settembre 2024.

Il pagamento delle pensioni di ottobre 2024 inizia martedì 1. La procedura per il ritiro in contanti presso gli uffici postali sarà organizzata secondo l’ordine alfabetico:

A – B: Martedì 1° ottobre 2024;

Martedì 1° ottobre 2024; C – D: Mercoledì 2 ottobre 2024;

Mercoledì 2 ottobre 2024; E – K: Giovedì 3 ottobre 2024;

Giovedì 3 ottobre 2024; L – O: Venerdì 4 ottobre 2024;

Venerdì 4 ottobre 2024; P – R: Sabato (solo mattina) 5 ottobre 2024;

Sabato (solo mattina) 5 ottobre 2024; S – Z: Lunedì 7 ottobre 2024.

Il primo giorno del mese di novembre è una festività, per questo il pagamento delle pensioni di novembre, in contanti, partiranno il 2 novembre. Trattandosi di un sabato, chi riceve la pensione sul conto corrente bancario, la data valuta sarà quella del 4 novembre. Alle Poste si seguirà, invece, il seguente schema:

A – B: Sabato (solo mattina) 2 novembre 2024;

Sabato (solo mattina) 2 novembre 2024; C – D: Lunedì 4 novembre 2024;

Lunedì 4 novembre 2024; E – K: Martedì 5 novembre 2024;

Martedì 5 novembre 2024; L – O: Mercoledì 6 novembre 2024;

Mercoledì 6 novembre 2024; P – R: Giovedì 7 novembre 2024;

Giovedì 7 novembre 2024; S – Z: Venerdì 8 novembre 2024.

L’ultimo pagamento dell’anno, delle pensioni di dicembre, prenderà il via lunedì 2 dicembre 2024. La procedura di ritiro in contanti presso gli uffici postali sarà organizzata secondo l’ordine alfabetico:

A – B: Lunedì 2 dicembre 2024;

Lunedì 2 dicembre 2024; C – D: Martedì 3 dicembre 2024;

Martedì 3 dicembre 2024; E – K: Mercoledì 4 dicembre 2024;

Mercoledì 4 dicembre 2024; L – O: Giovedì 5 dicembre 2024;

Giovedì 5 dicembre 2024; P – R: Venerdì 6 dicembre 2024;

Venerdì 6 dicembre 2024; S – Z: Sabato (solo mattina) 7 dicembre 2024.