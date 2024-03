Pagamento Assegno di Inclusione dal 15 marzo 2024

Assegno di inclusione (ADI) in pagamento per marzo 2024: tutte le date in calendario per l'accredito di prime mensilità e rinnovi successivi.

L’INPS provvede alla messa in pagamento dell’Assegno di Inclusione (ADI) per la mensilità del mese corrente a partire da venerdì 15 marzo. Per il pagamento è necessario che siano presenti tutti i requisiti richiesti, per cui l’indennità arriverà soltanto ai nuclei per i quali, in fase di rinnovo mensile, risulti ancora spettante il diritto. La verifica viene infatti effettuata mese per mese.

DI seguito tutte le prossime date in calendario e le regole per non perdere il rinnovo del beneficio.

A partire dai rinnovi dell'Assegno di Inclusione relativi alla mensilità di marzo, l'INPS prenderà a riferimento l'ISEE 2024: se la DSU non è stata ancora presentata, la domanda è sospesa. Non appena sarà stato pubblicato il nuovo ISEE, arriveranno anche gli arretrati.

Chi ha presentato domanda di Assegno di Inclusione e ha attivato il PAD entro febbraio, riceverà l’accredito il 15 marzo per la mensilità del mese stesso (quello successivo alla sottoscrizione del patto).

Chi fa domanda a marzo e firma il PAD nello stesso mese avrà l’accredito entro il 16 aprile mentre l’accredito per le competenze di aprile sarà messo in pagamento il 26 aprile.

Domande e PAD Accredito su Carta di Inclusione febbraio 2024 venerdì 15 marzo 2024 marzo 2024 martedì 16 aprile 2024 aprile 2024 mercoledì 15 maggio 2024 maggio 2024 sabato 15 giugno 2024 giugno 2024 martedì 16 luglio 2024

Se il Patto di attivazione digitale è sottoscritto in un mese successivo a quello della domanda, il pagamento ADI partirà dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD stesso (senza arretrati).

NB: nel caso in cui l’istruttoria richieda più tempo, i pagamenti del 16 del mese slittano al giorno 26 dello stesso mese di spettanza.

Calendario rinnovi 2024 sulla Carta di Inclusione

L'INPS ha infine pubblicato il calendario dei pagamenti delle rate successive alla prima (che definisce come "rinnovi"). Si tratta in realtà di accrediti sulla Carta di Inclusione:

martedì 27 febbraio 2024

mercoledì 27 marzo 2024

venerdì 26 aprile 2024

martedì 28 maggio 2024

giovedì 27 giugno 2024

sabato 27 luglio 2024

In conclusione, in sede di primo pagamento l’ADI spetta a partire dalla metà del mese (salvo ritardi di istruttoria), mentre per i cosiddetti “rinnovi”, ossia per le mensilità successive alla prima, l’accredito sulla Carta di Inclusione è fissato intorno alla fine del mese.

Tutti i dettagli nel Messaggio INPS 835/2024.