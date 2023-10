Inflazione, aumentano i prezzi al consumo

Istat, inflazione a un bivio: aumentano i prezzi al consumo, tengono gli alimentari e il carrello della spesa ma tornano a crescere gli energetici.

Il mese di settembre 2023 ha visto un aumento dei prezzi al consumo (NIC) pari allo 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua. L’IPCA cresce dell’1,7% su base mensile e del 5,7% su base annua.

A comunicarlo è l’Istat, che ha pubblicato le stime preliminari sottolineando in realtà la lieve frenata dell’inflazione (da +4,8% a +4,6% al netto degli energetici e degli alimentari freschi).

Inflazione a un bivio

Istat: potere d'acquisto e risparmi in crisi 4 Ottobre 2023 Il dato è legato soprattutto al rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli alimentari, dei beni durevoli e non durevoli, seguiti dai beni semidurevoli e dai servizi per l’abitazione. Ad attenuarsi è anche la crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa”, che a settembre si è attestata al +8,3%.

A settembre, secondo le stime preliminari, l’inflazione registra un ulteriore, sebbene lieve, rallentamento, scendendo al +5,3%. La nuova discesa del tasso di inflazione risente dell’andamento dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita in ragione d’anno si riduce sensibilmente, pur restando su valori relativamente marcati (+8,6%).

In controtendenza, si è assistito a un’accelerazione dei prezzi degli energetici non regolamentati e alla minore flessione di quelli degli energetici regolamentati, ma ad aumentare sono stati anche i prezzi dei servizi relativi ai trasporti.

A frenare il rientro dell’inflazione è anche il riacuirsi delle tensioni sui prezzi dei beni energetici, in particolare nel settore non regolamentato, generando un’accelerazione dei prezzi dei servizi di trasporto.

Indicatori di settembre 2023

Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività NIC al lordo dei tabacchi +0,2% su base mensile e +5,3% su base annua, da +5,4% del mese precedente. Alimentari non lavorati (da +9,2% a +7,7%), Alimentari lavorati (da +10,0% a +9,1%), Beni durevoli (da +4,6% a +4,0%), Beni non durevoli (da +5,2% a +4,8%), Beni semidurevoli (da +2,9% a +2,4%) e Servizi relativi all’abitazione (da +3,9% a +3,7%). Energetici non regolamentati (da +5,7% a +7,6%), Energetici regolamentati (da -29,6% a -27,8%) e Servizi relativi ai trasporti (da +1,2% a +3,8%).

al lordo dei tabacchi +0,2% su base mensile e +5,3% su base annua, da +5,4% del mese precedente. Inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi (da +4,8%a +4,6%), al netto dei soli beni energetici (da +5,0%, registrato ad agosto, a +4,8%). Prezzi dei beni (da +6,3% a +6,0%) e dei servizi (da +3,6% a +4,1%). Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,4% a +8,3%) e prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +6,9% a +6,6%). Energetici regolamentati (+2,5%) e non regolamentati (+1,6%), Alimentari non lavorati (+0,6%), Beni semidurevoli e Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,5%), Servizi vari (+0,3%), servizi relativi ai trasporti (-1,7%).

al netto degli energetici e degli alimentari freschi (da +4,8%a +4,6%), al netto dei soli beni energetici (da +5,0%, registrato ad agosto, a +4,8%). Inflazione acquisita per il 2023 +5,7% per l’indice generale e +5,2% per la componente di fondo.

per il 2023 +5,7% per l’indice generale e +5,2% per la componente di fondo. Indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA +1,7% su base mensile e +5,7% su base annua (in accelerazione da +5,5% di agosto).