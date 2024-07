Città più care d’Italia nel 2024: la nuova classifica

Affitti, online l’adeguamento ISTAT di maggio 2024: come si calcola la rivalutazione all’inflazione in base all’indice FOI e a quanto ammonta l’aumento.

Aggiornamento Istat assegno di mantenimento: l’adeguamento di aprile

Rivalutazione Istat dell’assegno di mantenimento: come si calcola e applica l’aumenti in base al nuovo Indice FOI di aprile e come chiedere gli arretrati.