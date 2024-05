La classifica 2024 delle 10 città più care d’Italia

L'inflazione fa salire i prezzi a Venezia, Siena, Parma e Rimini, mentre Milano rallenta la corsa: la classifica delle città più care d'Italia nel 2024.

Venezia è la città in cui il oggi il costo della vita è maggiormente aumentato, seguita da Siena, Parma e Rimini. Scende invece al quinto posto Milano, che era invece in testa alla classifica nel 2023.

A stilare come oggi anno la graduatoria delle città più care d’Italia è l’Unione Nazionale Consumatori (UNC) sulla base degli ultimi dati ISTAT in meriti all’andamento dell’inflazione.

L’impatto dell’inflazione sul caro-vita 2024

A Venezia l’inflazione pari all’1,9% comporta una maggior spesa aggiuntiva su base annua pari a 501 euro per una famiglia. Stessa percentuale di inflazione per Siena, dove però il rincaro è stimato in 485 euro a famiglia.

Sul terzo gradino del podio pari-merito fra Parma e Rimini, dove l’indice dei prezzi al consumo è salito dell’1,6% e comporta una spesa supplementare per una famiglia media pari a 435 euro annui.

Milano, capolista 2023, scende al quinto posto, Roma continua a non far parte della top ten.

Le dieci città italiane con i maggiori rincari

Venezia: +1,9%, 501 euro all’anno per ogni famiglia; Siena: +1,9%, rincaro di 485 euro; Parma e Rimini: +1,6%, 435 euro; Milano: +1,4%, 400 euro; Firenze: +1,5%, 392 euro; Trieste: +1,6%, 391 euro; Padova: +1,5%, 386 euro; Benevento: +1,8%, 385 euro; Arezzo: +1,5%, 383 euro; Napoli: +1,7%, 375 euro.

Per quanto riguarda le Regioni, in testa c’è il Veneto con un’inflazione annua all’1,3% e un aggravio di spesa medio pari a 324 euro su base annua. Seguono la Toscana, dove la crescita dei prezzi dell’1,2% implica un’impennata del costo della vita pari a 297 euro, e l’Emilia Romagna (+1% e +264 euro).