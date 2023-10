Istat: potere d’acquisto e risparmi in crisi

Istat: nel secondo trimestre 2023 si conferma il calo del PIL, del reddito disponibile delle famiglie e della loro propensione al risparmio.

L’Istat ha pubblicato le stime aggiornate sui conti economici nazionali per il secondo trimestre dell’anno, incorporando la revisione degli aggregati economici annuali rilasciata il 22 settembre scorso.

Inoltre, ha reso note le stime sul reddito disponibile e la propensione al risparmio delle famiglie, sempre più impegnate a fronteggiare l’erosione del potere d’acquisto dei propri redditi.

Vediamo i dati salienti.

PIL in flessione

Nel secondo trimestre 2023, il Prodotto Interno Lordo (PIL), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha registrato una diminuzione dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, ma una crescita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

La stima del PIL rilasciata il 1° settembre scorso prevedeva una riduzione congiunturale dello 0,4% e una crescita tendenziale dello 0,4%.

Il secondo trimestre del 2023 ha avuto tre giorni lavorativi in meno rispetto al trimestre precedente e un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Nonostante ciò, la variazione acquisita per il 2023 è stata di +0,7%, in linea con la stima del 1 settembre 2023.

Consumi e investimenti in calo

I consumi nazionali sono rimasti stabili rispetto al trimestre precedente, mentre gli investimenti fissi lordi hanno registrato una diminuzione dell'1,7%. Le importazioni sono rimaste stabili, mentre le esportazioni sono calate dello 0,6%. La domanda interna al netto delle scorte ha sottratto 0,4 punti percentuali alla variazione del PIL.

I consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP hanno contribuito positivamente con 0,1 punti percentuali, mentre gli investimenti fissi lordi e la spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP) hanno avuto un impatto negativo, rispettivamente di 0,4 e 0,2 punti percentuali.

I principali comparti produttivi hanno registrato un andamento congiunturale negativo, con l’agricoltura, l’industria e i servizi che hanno registrato una diminuzione rispettivamente dell’1,4%, dell’1,2% e dello 0,1%.

La propensione al risparmio, che già da diversi trimestri si attesta sotto i livelli pre-Covid, è stimata al 6,3%, in diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

Reddito e risparmi delle famiglie in crisi

Ulteriori dati sono forniti con l’aggiornamento del Conto delle Amministrazioni pubbliche (AP) e le nuove stime relative alle famiglie e alle società, presentati in forma destagionalizzata.

La pressione fiscale è risultata stabile al 42,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il reddito disponibile delle famiglie è invece diminuito dello 0,1% su base trimestrale, mentre i consumi sono cresciuti (+0,2%). La propensione al risparmio è data al 6,3%, in calo di 0,4 punti nel trimestre. I prezzi risultano stabili ma il potere d’acquisto in calo (-0,2%).

La quota di profitto delle società non finanziarie, per il medesimo trimestre, risulta pari a 43,2%, in calo di 1,9 punti. Il tasso di investimento al 22,7% è invece stazionario.