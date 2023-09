Istat conferma PIL e deficit: il Superbonus peserà sulla NaDEF

L'Istat conferma l'incremento del PIL 2022 e del deficit a -8%: il peso del Superbonus getta un'ombra sulla revisione dei conti nella NaDEF 2023.

L’Istat aggiorna le previsioni economiche nazionali, confermando la crescita del PIL 2022 al 3,7% e rivedendo al rialzo quella 2021, in aumento di 1,3 punti percentuali (8,3%) rispetto alle stime dello scorso aprile.

L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche rimane stabile al -8% per il 2022, come previsto in aprile. Il saldo primario, calcolato sottraendo la spesa per interessi dall’indebitamento netto, risulta pari a -3,8% del PIL.

Aggregati di Finanza Pubblica

Rapporto Debito/PIL

Il rapporto debito/PIL per il 2022 segna un ulteriore calo, passando dal 144,7% al 141,6%, mentre per il 2021 passa dal 149,8% al 147%. Il peso contabile dei crediti edilizi, dopo la nuova classificazione Istat dello scorso marzo, aveva già prodotto in aprile una prima revisione al ribasso, al 144,7% rispetto al 149,8% del 2021.

L’indebitamento netto 2022 portato all’8%, tuttavia, rimarcava il peggioramento dei conti rispetto alle precedenti stime del Governo che lo davano al 5,6%.

Il Superbonus ha annullato i miliardi che erano stati portati dalla revisione.

Lo ha spiegato Giovanni Savio, capo della direzione per la contabilità nazionale dell’Istat, durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi dati.



Revisione dei Conti Nazionali

Le nuove stime presentate incorporano la revisione dei conti annuali per il triennio, includendo le informazioni acquisite rispetto ad aprile. Le stime 2021, in particolare, includono adesso i dati definitivi sui risultati economici delle aziende e sull’occupazione.

Nel 2022, il PIL ai prezzi di mercato è pari a 1.946.479 milioni di euro, con una revisione al rialzo di 37.325 milioni rispetto alla stima di aprile. Per il 2021, il PIL è rivisto verso l’alto di 34.670 milioni di euro.

è pari a 1.946.479 milioni di euro, con una revisione al rialzo di 37.325 milioni rispetto alla stima di aprile. Per il 2021, il PIL è rivisto verso l’alto di 34.670 milioni di euro. Il tasso di variazione del PIL in volume nel 2022 è del 3,7%, invariato rispetto ad aprile. Secondo i nuovi dati, nel 2021 il PIL in volume è aumentato dell’8,3%, al rialzo di 1,3 punti percentuali rispetto alla stima di aprile.

nel 2022 è del 3,7%, invariato rispetto ad aprile. Secondo i nuovi dati, nel 2021 il PIL in volume è aumentato dell’8,3%, al rialzo di 1,3 punti percentuali rispetto alla stima di aprile. Nel 2022, gli investimenti fissi lordi sono cresciuti in volume del 9,7%, i consumi finali nazionali del 3,9%, le esportazioni di beni e servizi del 9,9% e le importazioni del 12,4%.

sono cresciuti in volume del 9,7%, i consumi finali nazionali del 3,9%, le esportazioni di beni e servizi del 9,9% e le importazioni del 12,4%. Il valore aggiunto in volume nel 2022 è diminuito dello 0,2% nell’industria in senso stretto e del 2,1% nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre è aumentato del 10,1% nelle costruzioni e del 4,5% nel settore dei servizi.

Verso le stime 2o23-2024 nella NaDEF

Gli obiettivi di deficit del governo da inserire nella NaDEF di fine mese terranno conto di questi nuovi dati. Ad aprile, nel DEF indicavano come scenario programmatico un rapporto deficit/PIL al 4,5% nel 2023, al 3,7% nel 2024, al 3% nel 2025, al 2,5% nel 2026.

Dati da rivedere nella nuova NaDEF, che dovrà fare i conti con un indebitamento netto dell’8% su cui costruire uno scenario programmatico molto meno roseo. E in base al quale si riducono le risorse da destinare al finanziamento della Legge di Bilancio 2024.