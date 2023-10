BTP People fuori ISEE: la Manovra 2024 incentiva i Titoli di Stato

BTP People fuori ISEE per i piccoli risparmiatori che investono in Titoli di Stato: la Manovra 2024 li esclude dal patrimonio ai fini del calcolo ISEE.

Saranno esclusi dal calcolo ISEE i cosiddetti BTP People (titoli per i consumatori, ossia un pubblico di investitori retail): la nuova Manovra finanziaria incamera il successo di BOT e BTP destinati ai piccoli risparmiatori, che viene recepito e potenziato da una misura che ne incentiva l’acquisto.

In base alle anticipazioni sul ddl di bilancio, all’articolo 39 figura 2l’esclusione dei titoli di stato dal calcolo ISEE”. Per avere certezze bisogna attendere il testo della ddl bilancio, che arriverà in Parlamento a breve (entro fine mese o i primi di novembre).

Vediamo intanto cosa sta emergendo dalle prime indiscrezioni sulla novità in Manovra 2024.

Calcolo ISEE senza BTP

E’ una misura che si inserisce nel Pacchetto Famiglia della Legge di Bilancio, nel contesto di misure per i nuclei a basso reddito.

Nell’ISEE i titoli di stato vanno di norma indicati nella parte relativa al patrimonio mobiliare (rileva il valore nominale), mentre la novità legislativa dovrebbe escluderli, rendendone la proprietà ininfluente per determinare il valore dell’Indicatore.

L’esclusione dall‘ISEE consente alle famiglie di investire in questi titoli di Stato senza variare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in base al quale viene stabilito l’accesso a prestazioni di welfare.

E’ in sostanza un incentivo a questa tipologia di investimento che permette allo Stato di fare cassa emettendo titoli di debito.

BTP Valore e BTP Italia: alti rendimenti per piccoli investitori

Il suggerimento è arrivato con ogni probabilità dal successo del BTP Valore, che a inizio ottobre ha raccolto 17,2 miliardi, dopo i 18 miliardi della prima emissione a giugno.

Il punto di forza di questo prodotto finanziario è che lo si può acquistare nei giorni di collocamento direttamente alle Poste o tramite la propria banca, con un investimento minimo e senza commissioni, godendo di alti tassi di rendimenti e cedole semestrali o trimestrali a tassi prefissati e crescenti, con un ulteriore premio fedeltà alla scadenza.

Il BTP Valore è l’ultimo di una serie di Buoni Ordinari del Tesoro dedicati al piccolo risparmiatore emessi negli ultimi anni: appartengono a questa tipologia di titoli di stato anche il BTP Italia, che ha la caratteristica di essere indicizzato all’inflazione, e il BTP Futura, che invece ha un meccanismo step up di cedole semestrali simile a quello del BTP Valore.