Riforme di Governo in arrivo: ecco tutti i nodi aperti

Ecco quali quali questioni attendono il Governo che riprende le attività dopo la pausa estiva, dal salario minimo alle pensioni.

Il Governo Meloni si appresta a riprendere le attività, affrontando tutte le questioni lasciate in sospeso prima della pausa estiva. I nodi da sciogliere non mancano, tra riforma pensioni, PNRR, salario minimo, MES, energia e non solo.

Le decisioni che il Governo è chiamato a prendere, dunque, sono numerose e spaziano su diverse tematiche.

I temi caldi della Legge di Bilancio 2024

Governo in cerca di risorse per il taglio del cuneo fiscale 21 Agosto 2023 La nuova Legge di Bilancio ne affronterà diverse, tra le quali anche la conferma del taglio del cuneo fiscale.

In tema di salario minimo, invece, la partita è ancora aperta e ad avere un ruolo cruciale potrebbe essere il CNEL, indicato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come soggetto facilitatore per stabilite un intervento in materia.

A settembre sono già in calendario alcuni appuntamenti dedicati alla Riforma delle pensioni, in discussione da mesi e nodo aperto sia per quanto riguarda la conferma delle misure precedenti, come Quota 103, sia per stabilire adeguamenti in grado di fronteggiare l’inflazione.

Le altre riforme in preparazione

Aliquote e detrazioni IVA: cosa cambia con la Riforma Fiscale 24 Agosto 2023 La Riforma Fiscale, da concretizzare attraverso i decreti attuativi entro la scadenza stabilita, dovrà mettere a regime le novità sulle aliquote IRPEF. Anche il Decreto Omnibus recentemente approvato andrà incontro a numerosi emendamenti.

Per quanto riguarda il PNRR, si attende l’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea, mentre il Governo dovrà anche rimettere mano alla Riforma della Giustizia.

Tra le tematiche all’ordine del giorno da settembre, infine, figurano anche il MES e il Patto di Stabilità così come il nodo energia, da sciogliere in vista dell’inverno.