Il Settimanale di PMI.it: “Sovraindebitati”

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 3 febbraio e online in versione digitale con l'Edizione n.22: nuove inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 3 febbraio l’Edizione n. 22 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’inchiesta della settimana si concentra sui sovraindebitati, italiani a rischio bancarotta che si trovano su un crinale più pericoloso di quanto ammettano con se stessi. Riflettori puntati sul debito, dunque, delle famiglie e delle imprese.

Alcuni dati macro-economici potrebbero trarre in inganno (PIL, ricchezza privata, fallimenti) sullo stato di salute del Paese, che dietro le quinte dell’ottimismo forzato rivela un disagio sociale mai rientrato dopo gli anni del Covid e pesantemente aggravato dalla crisi energetica e inflazionistica.

Tradotto significa 6 milioni di poveri e altrettanti sull’orlo del precipizio, con un quarto della popolazione in seria difficoltà e un crescente sovrindebitamento di aziende, professionisti e famiglie, nonostante una Legge 3, “Salva Suicidi” che resta ancora una grande sconosciuta.

Nel numero di questa settimana si parla tuttavia anche di attualità, politica, e business. E poi il reportage sull’eccellenza delle PMI italiane della Difesa, le strategie di Governo fuori confine, la settimana politica internazionale e l’Economia della Conoscenza, con un focus sull’etica dell’Intelligenza Artificiale.