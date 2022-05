Crisi economica: Patto di Stabilità UE sospeso per il 2023

Sospensione per un altro anno dei vincoli di bilancio previsti dal Patto di Stabilità: politiche espansive e raccomandazioni UE all'Italia.

Il Patto di Stabilità europeo resta sospeso anche nel 2023: le regole per gli Stati Membri in materia di politiche di bilancio riprenderanno a funzionare nel 2024. La Commissione Europea concede dunque un ulteriore anno di flessibilità per affrontare l’impatto della crisi economica determinata dall’invasione russa dell’Ucraina.

Crisi economica, Draghi: la UE finanzi le misure di sostegno 4 Maggio 2022 La sospensione del Patto di Stabilità nel 2023, oltre a consentire alle politiche economiche nazionali spazio di bilancio per affrontare il caro prezzi e l’impatto della guerra, assicura anche una transizione graduale dalla fase di supporto all’economia degli ultimi anni a misure temporanee e mirate. Per un altro anno si potranno dunque approvare provvedimenti economici senza rispettare i criteri normalmente applicati su sforamento del deficit e riduzione del debito.

L’Italia è fra i Paesi che sono in regola con gli obiettivi di bilancio ma, insieme a Grecia e Cipro, è fra quelli con squilibrio eccessivo dei conti pubblici. Le raccomandazioni all’Italia: proseguire sulla strada della riduzione del debito, portare a termine le riforme, in primis quella fiscale, potenziare gli investimenti pubblici per la transizione verde e digitale e per la sicurezza energetica, portare avanti il Recovery Plan, ridurre la dipendenza da energia fossile e diversificare le fonti di approvvigionamento.

«Le nostre priorità comuni – sintetizza il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni – sono gli investimenti e le riforme. Ciò si riflette nelle raccomandazioni-paese presentate oggi, le quali si concentrano sull’attuazione dei piani nazionali di ripresa e di resilienza (PNRR) e sulla transizione energetica. Le politiche di bilancio dovrebbero continuare la transizione dal sostegno universale fornito durante la pandemia a misure più mirate».