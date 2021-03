Mappa Coronavirus: la situazione in Italia a marzo

Lombardia in zona arancione scuro, Bologna e Modena in zona rossa, Emilia Romagna rosso scuro per i viaggi UE: sale il rischio contagio Covid.

Il rifiuto del vaccino Covid non preclude il diritto al risarcimento per infortunio sul lavoro ma limita la responsabilità dell’azienda: parere INAIL.

DPCM Covid, novità per le attività economiche: ecco cosa cambia

Stretta su parrucchieri e centri estetici in zona rossa, take away fino alle 22 per le enoteche, dal 27 marzo riapertura di cinema, teatri e concerti: le nuove regole Covid per del DPCM Draghi.