Zone Covid: mappa Italia rossa e arancione

Accelerazione Covid in Italia, quasi tutta rossa o arancione: il report ISS, i cambi di colore, le ordinanze delle Regioni.

Per la prima volta da due mesi l’indice RT sale sopra il livello di guardia per il rischio contagio Covid. L’indice che misura il numero di contagi per ogni positivo è a quota 1,06. In aumento rispetto alla settimana precedente. Il consueto report dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del venerdì, in base al quale si decidono i cambi di colore per le Regioni, indica che «dopo un periodi di crescita si osserva una netta accelerazione» del virus. La mappa cromatica delle Regioni riflette il peggioramento e l’Italia si colora sempre più di rosso e arancione. Emilia Romagna, Campania e Abruzzo dovrebbero passare in zona rossa, mentre ci sono quattro Regioni attualmente gialle che dovrebbero passare in zona arancione: Calabria, Lazio, Puglia e Veneto. In bilico la Lombardia, dove comunque c’è già un’ordinanza sulla zona arancione rafforzata, mentre il Piemonte dovrebbe rimanere arancione ma anche qui ci sono mini zone rosse e si valutano nuove chiusure delle scuole.

Aumento contagio Covid

Partiamo dal report dell’ISS. L’indice RT è a quota 1,06 in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 per la prima volta in sette settimane. Salgono anche il tasso di pazienti nelle terapie intensive (26% vs 24% della scorsa settimana) e il numero di ricoveri in aree mediche, a 19mila 570 dal precedente da 18mila 295. Infine, si osserva un forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (41mila 833 vs 31mila 378 la settimana precedente), mentre scende la percentuale di quelli rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (28,8% vs 29,4%). Sono segnali di un’impennata nella diffusione che si allarga rispetto alla catena di contagio che parte dai casi positivi e dai focolai già individuati.

Cambi di colore per le Regioni

Le attese sui cambi cromatici vedono parecchie retrocessioni in zona rossa e arancione. In pratica, resterebbero in zona gialla solo Liguria, Valle d’Aosta e Sicilia, mentre la Sardegna dovrebbe restare bianca. In zona rossa, a Molise e Basilicata si dovrebbero aggiungere anche Emilia Romagna, Campania e Abruzzo. La Lombardia è a rischio, ma in ogni caso la Regione ha già emesso un’ordinanza restrittiva, in vigore dal 5 al 14 marzo, che istituisce la zona arancione rafforzata su tutto il territorio, chiudendo le scuole. In bilico anche il Piemonte, che comunque ha già 23 mini-zone rosse, e che sta a sua volta valutando la chiusura delle scuole dalla seconda media in poi dal lunedì 8 marzo per 15 giorni (l’annuncio è già stato fatto dal presidente Alberto Cirio). In zona arancione, attualmente ci sono dieci Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento). Emilia Romagna, Campania e Abruzzo dovrebbero diventare rosse, Calabria, Lazio, Puglia e Veneto arancioni.

Regole DPCM

DPCM Covid dal 6 marzo, nuove regole 2 Marzo 2021 Ricordiamo che i passaggi cromatici, ufficializzati venerdì 5 marzo, sono operativi da lunedì 8 marzo. E che, in base al nuovo DPCM in vigore da sabato 6 marzo, ci sono delle modifiche per le attività economiche: in zona rossa chiudono parrucchieri, centri estetici e barbieri, in tutte le zone viene mitigato il divieto di asporto di bevande dopo le 18, che resta solo per bar, pub e birrerie, ma non per le enoteche.