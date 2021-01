Crisi di Governo, Italia verso il Conte ter

Governo in cerca di alleanze: senza maggioranza si riapre la crisi formale, con ipotesi che spaziano dal Conte ter ad un nuovo Esecutivo con altro premier.

Crisi di Governo, fiducia al Senato 19 Gennaio 2021 Settimana decisiva per il Governo, che pur avendo ottenuto la fiducia in Parlamento non può contare sulla maggioranza assoluta in Senato e rischia quindi di andare sotto già mercoledì 27 gennaio, quando è in calendario la relazione sulla Giustizia del ministro Alfonso Bonafede. Per evitare un voto negativo, il premier Giuseppe Conte potrebbe salire al Quirinale già domani, martedì 26 gennaio, rassegnando le dimissioni e aprendo ufficialmente la crisi di Governo. Non è l’unica opzione sul tavolo: prosegue anche il tentativo di trovare dei “responsabili”, alla Camera ma soprattutto al Senato, che entrino nella maggioranza sostenendo il Governo. Ma pare che i numeri non ci siano. E non si esclude che alla fine si formi un nuovo Governo di unità nazionale.

Dunque, la crisi di Governo messa in stand by con la fiducia incassata la settimana scorsa in Parlamento potrebbe invece concretizzarsi nei prossimi giorni, con l’ufficializzazione delle dimissioni del Premier.

Tutto è iniziato il 13 gennaio quando Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha ritirato i ministri e l’appoggio all’Esecutivo. Conte ha quindi chiesto la fiducia in Parlamento, ottenendo la maggioranza assoluta alla Camera ma solo relativa a Palazzo Madama. E ora, come detto, rischia di non avere voti sufficienti sulla Giustizia mercoledì 27 gennaio.

Il dibattito politico è molto acceso, e si configurano diverse ipotesi. In estrema sintesi, Conte proverà fino all’ultimo a trovare una nuova maggioranza. Una strada che, al momento, sembra tutta in salita. Al momento, l’ipotesi più gettonata è che alla fine presenti formalmente le dimissioni al Capo dello Stato, probabilmente già domani, per evitare il voto negativo sulla giustizia. A quel punto, la parola passerebbe al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In base alle attuali anticipazioni, Conte potrebbe chiedere un nuovo mandato, per formare un nuovo Governo con una maggioranza allargata, il famoso Conte ter. Una crisi pilotata, quindi, che però prevede che il premier salga al Colle forte di un’intesa già trovata con un numero di parlamentari che gli consenta di aver numeri certi in aula.

Non si possono neppure escludere altre ipotesi, dunque, come la formazione di un nuovo Governo con un premier diverso.

Le prossime sfide di Governo 20 Gennaio 2021 La situazione come si vede è molto complessa, l’unica certezza al momento è che i prossimi giorni saranno decisivi. Nel frattempo, il Governo continua a lavorare, in corso ci sono gli incontri sulle parti sociali sul Recovery Plan (il piano anti Covid finanziato da 209 miliardi di risorse UE), e in vista c’è l’approvazione di un nuovo decreto Ristori 5, dopo che il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio da 32 miliardi che serve a finanziarlo.