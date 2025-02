Servizio Civile nei Vigili del Fuoco: bando 2025

Sono aperte le candidature per partecipare al Servizio Civile 2025 partecipando anche ai programmi organizzati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Scade il prossimo 18 febbraio 2025 il bando indetto dal dipartimento per le Politiche giovanili per svolgere il Servizio Civile nei Vigili del Fuoco, definito un’opportunità di crescita e di impegno per i giovani.

Il bando per il Servizio Civile 2025, infatti, si rivolge ai cittadini italiani tra i 18 e i 28 anni e prevede la selezione di 62.549 operatori volontari, che saranno impiegati in progetti di servizio civile universale in Italia (2.324 progetti) e fuori dai confini nazionali (184 progetti).

I progetti avranno una durata compresa tra 10 e 12 mesi con avvio del servizio entro il 23 settembre 2025, data variabile a seconda del singolo progetto. I candidati, in ogni caso, potranno dedicare alcuni mesi della propria vita ai programmi del servizio civile organizzati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Possono ripresentare la domanda anche coloro che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno interrotto il servizio in corso.

Per quanto riguarda i compensi, ciascun operatore volontario selezionato dovrà sottoscrivere un contratto con il Dipartimento e l’importo dell’assegno mensile sarà pari a 507,30 euro, suscettibile di aumenti sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati accertata dall’ISTAT.

Le candidature possono essere inviate accedendo al portale ufficiale dedicato al Servizio Civile.