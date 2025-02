Bonus assunzione giovani e donne in Italia: via libera dalla UE

La Commissione UE approva le misure a sostegno dell’occupazione giovanile e femminile previste dal Decreto Coesione: verso l'attuazione degli esoneri.

Formalizzata l’approvazione da parte della Commissione Europea in merito agli incentivi previsti dall’Italia a sostegno dell’occupazione giovanile e femminile. Una decisione che autorizza i decreti attuativi delle misure contenute nel Decreto Coesione, mirati ad attivare specifici bonus.

Assunzioni in Manovra 2025: quali bonus e incentivi restano 29 Ottobre 2024 Si tratta dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro in caso di nuova assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani fino a 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato, oppure di donne residenti al Sud e prive di impiego regolare nei sei mesi precedenti.

Lo sgravio INPS, che ha una soglia massima di 500 euro al mese per singolo lavoratore, viene potenziato fino a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.

Come ha commentato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Governo punta a creare fino a 180mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato grazie alla combinazione tra le due misure.

Gli incentivi sono finanziati con una spesa complessiva pari ad 1,1 miliardi di euro, da coprire anche con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Il piano di sostegno all’occupazione previsto dal Decreto Coesione, peraltro, prevede una serie di ulteriori incentivi (non soggetti all’autorizzazione preventiva della Commissione Europea) a favore di giovani e donne, e non solo in relazione all’attività di lavoro dipendente ma anche per le attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale, così come in aiuto ai disoccupati di lungo periodo nel Mezzogiorno.