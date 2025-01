Bonus giovani 2025: al via le domande per la Carta Cultura e del Merito

Bonus giovani 2025: domande Carta Cultura e Carta del Merito entro il 30 giugno per ottenere fino a mille euro, tutte le istruzioni.

Aperta la piattaforma per richiedere la Carte Cultura e la Carta del Merito da 500 euro ciascuna (fra loro cumulabili), con scadenza di domanda fissata al 30 giugno 2025. Anche quest’anno i giovani devono usare il nuovo portale cartegiovani.cultura.gov.it. I due bonus hanno sostituito la Carta Giovani 18app ma sono spendibili nello stesso modo, seppur limitati ad una platea più ristretta di beneficiari.

Vediamo come ottenere fino a mille euro per pagare prodotti e servizi culturali riservati ai giovani di 18 anni ma erogata l’anno successivo.

Carte Cultura e del Merito: a chi spettano nel 2025

La Carta della Cultura giovani spetta nell’anno successivo a quello del compimento della maggiore età dei residenti in Italia e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35mila euro. Nel 2025 è dunque riconosciuta ai nati nel 2006, residenti nel territorio nazionale oppure in possesso, laddove previsto, del permesso di soggiorno.

La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

Il contributo dal valore di 500 euro si può spendere per cinema, teatro, concerti, eventi culturali, musei, libri, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro e di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche digitali. La piattaforma è abilitata anche per l’acquisto di strumenti musicali.

Non è possibile comprare più unità dello stesso bene (es.: più biglietti per uno stesso spettacolo o più copie dello stesso libro) e sono esclusi videogiochi e video-corsi non didattici/formativi e gli abbonamenti a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

La Carta del Merito non è condizionata alla prova dei mezzi ma al conseguimento di un diploma di scuola superiore entro il compimento del 19esimo anno di età, con votazione di almeno 100 centesimi.

Anche la Carta del Merito è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del diploma ed è cumulabile con la Carta della Cultura, spendibile nello stesso modo (il plafond complessivo arriva dunque a mille euro).

Come richiedere i due bonus da 500 euro cumulabili

Per ottenerle, bisogna registrarsi sul portale del Ministero dedicate alle due nuove carte (cartegiovani.cultura.gov.it) , utilizzando le proprie credenziali digitali. La piattaforma è attiva fino al 30 giugno o esaurimento risorse.

Dopo aver compilato il form con i propri dati, si riceve una mail di conferma della registrazione (da conservare) e, a registrazione completata, sul portale viene caricato il proprio portafoglio, spendibile in beni e servizi.

Il bonus da 500 euro ciascuno è utilizzabile per acquistare le seguenti tipologie di servizi culturali:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

libri;

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

musica registrata;

prodotti dell’editoria audiovisiva;

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di danza;

corsi di lingua straniera.

Come e dove spendere i buoni

Per generare il buono bisogna scegliere il settore, il tipo di bene da acquistare e l’importo desiderato. Una volta creato, si può stampare il voucher e presentarlo alla cassa o mostrarne il dettaglio (codice di 8 cifre, QR code e bar-code) dall’area personale della piattaforma (via smartphone o tablet).

I 500 euro disponibili vanno utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuata la registrazione. La quota non spesa si perde.

Sul portale sono elencati gli enti culturali e gli esercizi commerciali presso i quali è possibile utilizzare i buoni spesa, spendibili esclusivamente dal titolare e non convertibili in denaro.

I voucher possono essere stampati e presentati alla cassa nel negozio in cui si effettua l’acquisto.

Non è vietato integrare il buono con denaro, ma l’esercente non è obbligato ad accettare questa formula mista.

Per approfondimenti, è disponibile il manuale per la domanda dei bonus e per la generazione dei voucher.