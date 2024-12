Malattia, maternità e paternità: indennità in prescrizione dopo un anno

L’INPS chiarisce la tempistica di prescrizione e decadenza del congedo di paternità obbligatorio, equiparata a quella per la malattia e la maternità.

Forse non tutti i lavoratori sanno che il congedo di paternità obbligatorio da alcuni anni è in realtà soggetto a prescrizione e decadenza, resi noti dall’INPS nel nuovo Messaggio n. 4301/2024: in deroga a quanto disposto dal Codice Civile, viene applicato il termine annuale.

Esattamente come avviene per l’indennità di malattia. La giurisprudenza di legittimità, infatti, riconosce un collegamento normativo tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia.

Anche la decadenza relativa al congedo di paternità fa riferimento al termine annuale, tenendo conto di specifiche previsioni normative.

Congedo di paternità: come funziona

Il diritto al congedo obbligatorio di paternità per i lavoratori dipendenti prevede un'indennità retributiva al 100%, introdotto in modo strutturale dall'articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità (Dlgs n. 151/2001). Garantisce 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto gemellare) da fruire in modo autonomo e indipendente rispetto al congedo della madre.

Questo periodo non è frazionabile in ore ma può essere utilizzato in modo non continuativo. Può essere inoltre cumulato con il congedo di paternità alternativo, che si applica in caso di morte, grave infermità o abbandono del minore da parte della madre (ma non può essere utilizzato negli stessi giorni).

Il beneficio è riconosciuto a tutti i dipendenti inclusi quelli pubblici, ai lavoratori domestici e agli agricoli a tempo determinato. Esclusi invece i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata INPS.

La domanda deve essere presentata al datore di lavoro in forma scritta o attraverso il sistema informativo aziendale, se disponibile. Per i lavoratori domestici e agricoli, la domanda va inoltrata direttamente all’Inps tramite i canali telematici.

Termini di utilizzo e di prescrizione

Il congedo obbligatorio può essere utilizzato entro un periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare (incluso in caso di morte perinatale).

Il diritto all’indennità di paternità è soggetto a un termine di prescrizione breve di un anno.

In caso di pagamento diretto decorre dall’anno successivo alla fine dell’evento.

decorre dall’anno successivo alla fine dell’evento. In caso di pagamento a conguaglio decorre dalla scadenza di ogni periodo di paga (mensile o quadrimestrale).

Questa tempistica è in linea con quanto previsto per il congedo di maternità e trova fondamento normativo nell’articolo 47 del Dpr n. 639/1970, che regola le prestazioni temporanee.

In caso di mancata richiesta entro il termine annuale, il diritto all’indennità decade. La giurisprudenza di legittimità si è infatti espressa per a garantire una ripartizione equa tra le diverse responsabilità genitoriali e la parità di genere in ambito lavorativo:

il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.

È infine previsto che l’azione giudiziaria per il riconoscimento dell’indennità debba essere avviata entro lo stesso termine.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il messaggio INPS n. 4301/2024.