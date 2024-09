Rinnovi contrattuali e aumenti di stipendio per bancari, professionisti e cooperative sociali

Aumenti di stipendio per 1,7 milioni di lavoratori al via da settembre: ecco le tabelle sugli incrementi salariali per settore e livelli professionali.

In arrivo tra settembre e ottobre aumenti di stipendio per circa 1,7 milioni di lavoratori italiani, che beneficeranno degli incrementi salariali previsti dai più recenti rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL), frutto di accordi sindacali raggiunti a primavera.

Gli adeguamenti interesseranno diverse categorie professionali, con importi fino a centinaia di euro al mese in più a seconda della posizione e del settore.

CALCOLO STIPENDIO NETTO ONLINE

Aumenti di stipendio da ottobre: a chi spettano

Gli aumenti interessano tre principali gruppi: bancari, studi professionali e cooperative sociali. Ogni gruppo vedrà incrementi differenziati, frutto di trattative specifiche e delle esigenze particolari di ciascun settore.

I bancari, circa 270.000, riceveranno gli aumenti mensili a partire da settembre 2024.

Gli studi professionali, con oltre 600.000 dipendenti, vedranno i benefici dei nuovi accordi riflessi nei loro stipendi da ottobre 2024.

Le cooperative sociali, con circa 870.000 dipendenti, avrà aumenti distribuiti nel tempo, fino a fine 2025.

Vediamo in dettaglio quanto valgono questi aggiustamenti salariali e quando arrivano gli aumenti in busta paga.

I bancari: le novità sugli stipendi

Rinnovo Contratto Bancari: aumento di stipendio e part-time per la pensione 6 Settembre 2024 Il settore bancario è uno dei principali destinatari di questi aumenti salariali autunnali. I circa 270.000 dipendenti delle banche italiane stanno per ricevere un incremento complessivo significativo che si tradurrà in un aumento medio di circa 435 euro netti al mese. L’incremento è stato articolato in rate distribuite dal dicembre 2023 fino al marzo 2026, per permettere una transizione graduale verso le nuove retribuzioni.

In aggiunta, insieme allo stipendio di agosto, liquidato a settembre, i bancari riceveranno un contributo una tantum in media di 1.250 euro (ci sono differenze basate sul ruolo del dipendente). Un bonus che rappresenta il pagamento degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria, relativo al periodo compreso tra luglio e novembre 2023.

Aumenti salariali dei bancari in 4 tranche

Per quanto riguarda l’aumento salariale complessivo di circa 435 euro netti al mese, questo sarà erogato con le seguenti rate distribuite su un periodo di un anno e mezzo:

Dicembre 2023 : 250 euro netti, che costituiscono la maggior parte dell’aumento totale.

: 250 euro netti, che costituiscono la maggior parte dell’aumento totale. Settembre 2024 : 100 euro netti aggiuntivi.

: 100 euro netti aggiuntivi. Giugno 2025 : 50 euro netti aggiuntivi.

: 50 euro netti aggiuntivi. Marzo 2026: 35 euro netti aggiuntivi.

Questa struttura di aumenti è stata progettata per bilanciare l’impatto economico e permettere ai datori di lavoro di adattarsi gradualmente ai nuovi costi.

Per quanto riguarda i dirigenti, l’impatto sarà ancora più rilevante:

Quadro Direttivo 4 – gli stipendi dei dirigenti di livello più alto saliranno a 5.160,06 euro al mese;

– gli stipendi dei dirigenti di livello più alto saliranno a 5.160,06 euro al mese; Quadro Direttivo 3 – i dirigenti di livello intermedio otterranno aumenti da 4.396,88 euro mensili;

– i dirigenti di livello intermedio otterranno aumenti da 4.396,88 euro mensili; Quadri inferiori e dipendenti non dirigenti riceveranno adeguamenti variabili a seconda del livello di inquadramento e dell’esperienza.

Aumenti salariali dei bancari per livello e inquadramento

Ecco una tabella che riassume gli aumenti salariali per i dipendenti del settore bancario, suddivisi per livello e inquadramento.

Studi professionali: aumenti da ottobre

Contratto Studi Professionali: le nuove tabelle retributive 2024 5 Marzo 2024 I lavoratori degli studi professionali, circa 650.000 in totale, vedranno il loro stipendio aumentare grazie al rinnovo triennale del contratto collettivo nazionale, valido dal 2024 al 2027. A partire da ottobre 2024, i dipendenti vedranno un incremento di 45 euro, che si aggiungerà ai 105 euro già percepiti con lo stipendio di marzo 2024.

Studi professionali: incremento salariale graduale

In totale l’incremento, per il terzo livello, sarà di 215 euro al mese ma, anche per loro, l’aumento complessivo sarà gradualmente distribuito, con l’ultimo incremento previsto per dicembre 2026, così come segue.

Marzo 2024 : i lavoratori hanno già ricevuto un aumento di 105 euro al mese. Questo primo incremento rappresenta il 49% dell’aumento totale previsto dal rinnovo del contratto.

: i lavoratori hanno già ricevuto un aumento di 105 euro al mese. Questo primo incremento rappresenta il 49% dell’aumento totale previsto dal rinnovo del contratto. Ottobre 2024 : i dipendenti riceveranno un ulteriore aumento di 45 euro al mese. Questo incremento, insieme ai 105 euro già ricevuti, porterà il totale dell’aumento a 150 euro al mese.

: i dipendenti riceveranno un ulteriore aumento di 45 euro al mese. Questo incremento, insieme ai 105 euro già ricevuti, porterà il totale dell’aumento a 150 euro al mese. Ottobre 2025 : un altro aumento di 45 euro al mese sarà aggiunto, portando il totale dell’aumento a 195 euro al mese.

: un altro aumento di 45 euro al mese sarà aggiunto, portando il totale dell’aumento a 195 euro al mese. Dicembre 2026: il rinnovo prevede un incremento finale di 20 euro al mese, completando così l’aumento complessivo di 215 euro mensili.

L’obiettivo di questa distribuzione a step è quello di dare modo ai datori di lavoro di gestire meglio l’impatto finanziario dell’aumento, mentre i dipendenti vedranno crescere progressivamente i loro stipendi fino alla fine del contratto nel 2026.

Dipendenti di cooperative sociali: aumenti per un anno

CCNL Cooperative Sociali: aumenti al via 6 Febbraio 2024 Per quanto riguarda i dipendenti delle cooperative sociali, che rappresentano il gruppo più numeroso, con circa 870.000 lavoratori, beneficeranno di un aumento che partirà a febbraio 2024 e si estenderà fino a ottobre 2025.

L’aumento totale sarà di 120 euro, suddiviso in tre tranche. A partire da ottobre 2024, i lavoratori vedranno aumentare il loro stipendio mensile di 30 euro, con un ulteriore incremento previsto per ottobre 2025. Gli stipendi variano a seconda del livello di inquadramento, con aumenti che vanno da 26 euro per i livelli più bassi fino a 48,42 euro per i livelli più alti.

Aumenti salariali cooperative sociali in 3 tranche

Entrando nel dettaglio, l’aumento sarà suddiviso come segue:

Febbraio 2024 – incremento iniziale di 60 euro al mese, pari al 50% del totale dell’aumento previsto.

– incremento iniziale di 60 euro al mese, pari al 50% del totale dell’aumento previsto. Ottobre 2024 – da questo rateo, i dipendenti vedranno un ulteriore aumento di 30 euro al mese.

– da questo rateo, i dipendenti vedranno un ulteriore aumento di 30 euro al mese. Ottobre 2025 – il restante incremento di 30 euro al mese sarà erogato a partire da ottobre 2025, completando così l’aumento totale di 120 euro.

Aumenti salariali cooperative sociali per livello

L’aumento salariale varierà a seconda del livello di inquadramento del dipendente.

Livelli più bassi : i lavoratori a livelli iniziali, come A1, riceveranno un incremento di circa 26 euro al mese a partire da ottobre 2024. Al termine del periodo contrattuale, il loro stipendio mensile arriverà a 1.333,54 euro.

: i lavoratori a livelli iniziali, come A1, riceveranno un incremento di circa 26 euro al mese a partire da ottobre 2024. Al termine del periodo contrattuale, il loro stipendio mensile arriverà a 1.333,54 euro. Livelli intermedi : per i livelli intermedi, come C1, l’aumento sarà di circa 30 euro al mese, con stipendi che raggiungeranno i 1.733,54 euro mensili a partire da ottobre 2025.

: per i livelli intermedi, come C1, l’aumento sarà di circa 30 euro al mese, con stipendi che raggiungeranno i 1.733,54 euro mensili a partire da ottobre 2025. Livelli più alti: i dipendenti ai livelli più elevati, come F2, vedranno l’incremento massimo di 48,42 euro al mese, arrivando a una mensilità di 2.455,67 euro.

Questi aumenti mirano a migliorare le condizioni salariali dei lavoratori delle cooperative sociali, un settore cruciale per la gestione di servizi sociali e assistenziali e riflettono l’impegno dei sindacati nel garantire una giusta retribuzione per questa vasta categoria di dipendenti.