Rinnovo Contratto Bancari: aumento di stipendio e part-time per la pensione

Nel nuovo Contratto Collettivo Bancari in via di rinnovo ci sono aumenti retributivi, orario ridotto, incentivi pensione e trasferimenti flessibili.

È in dirittura d’arrivo la trattativa per il rinnovo del Contratto dei Bancari, che coinvolge 280mila lavoratori e potrebbe essere definito entro il mese di novembre.

Dopo la plenaria del 9 novembre, il prossimo incontro è fissato per il 23 e 24 novembre tra ABI e sindacati di categoria (Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin): l’obiettivo è quello di spianare le attuali divergenze sulla parte normativa, mentre è già piuttosto definito il quadro economico.

CCNL Bancari: cosa c’è nel rinnovo 2024

Aumento di stipendio

Al centro del rinnovo del CCNL bancari (scaduto a dicembre 2022) c’è l’aumento retributivo, che dovrebbe raggiungere i 435 euro lordi in busta paga assieme gli arretrati, come richiesto dalle parti sociali. Un incremento di stipendio che Intesa Sanpaolo ha già concretizzato per il 2024, anticipandolo anche per l’ultimo trimestre del 2023.

Si chiede anche il ripristino della base di calcolo del TFR.

Part-time pre-pensione

Sempre in ambito retributivo, c’è anche l’ipotesi di utilizzare le risorse del Fondo per l’assunzione dei giovani per erogare incentivi ai dipendenti vicini alla pensione che scelgono di passare dal full-time al part-time.

Si tratta di una sorta di staffetta generazionale: i dipendenti prossimi al pensionamento ptrebbero far posto alle nuove leve accettando un orario a tempo parziale ma con la copertura piena dei contributi pensionistici (50% più 25% da fondo occupazione).

Nuovo orario

Le trattative relative al rinnovo contrattuale, inoltre, coinvolgono anche altre tematiche chiave come l’orario di lavoro e i trasferimenti.

Per quanto riguarda l’orario si chiede una riduzione rispetto alle 37 ore e mezza previste dal contratto attuale (probabilmente sarà ridotto di mezz’ora), mentre in tema di trasferimenti la richiesta è di una maggiore flessibilità in modo da consentire ai dipendenti di spostarsi da una sede a un’altra più lontana in modo più facile.

Fungibilità dei dirigenti

Una maggiore flessibilità è richiesta anche per quanto concerne le mansioni dei quadri direttivi. Si tratta del nodo ancora da sciogliere: ABI chiede infatti che sia prevista la fungibilità, ripristinando una norma transitoria ormai scaduta e che le banche vogliono invece rendere strutturale nel contratto.