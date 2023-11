Taglio pensioni medici in Manovra 2024, verso correttivi

Taglio pensioni medici in Manovra 2024: verso un maxi-emendamento di Governo per salvare le pensioni miste dei medici e dei dipendenti pubblici coinvolti.

Il dibattito parlamentare sulla Manovra 2024 entra nel vivo con la discussione degli emendamenti e, in base alle anticipazioni, è in arrivo un correttivo al taglio pensioni di medici e altri dipendenti pubblici con almeno 15 nni di contributi versati prima del 1995. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha dichiarato:

credo che sulla questione delle pensioni si possa aggiustare qualcosa per impedire che medici e infermieri lascino il lavoro per andare in pensione anticipatamente.

Non si esclude che ci possano essere novità anche sulla cedolare secca affitti brevi, anche se in questo caso le dichiarazioni di Tajani sono più prudenti.

Taglio pensioni: novità 2024 per i medici

Taglio pensioni in Manovra 2024: tutte le nuove penalizzazioni 6 Novembre 2023 L’obiettivo di Governo è ridurre i coefficienti di rendimento della quota retributiva della pensione di coloro che hanno al massimo 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995. E’ un taglio che, per chi ha pochi anni di contributi valorizzati con il retributivo (versati prima del 1996) vale migliaia di euro all’anno e si riduce poi con l’aumento dell’anzianità contributiva.

Nel disegno di legge di bilancio si prevede una sostituzione dei vecchi coefficienti a partire dal 1° gennaio 2024. Ma, viste le proteste, potrebbe adesso scattare un rinvio.

La modifica potrebbe essere anche selettiva, rinviando la misura solo per i medici. I camici bianchi, infatti, sono fra coloro che maggiormente protestano contro questo taglio, e c’è da parte del Governo il timore che la misura provochi un pensionamento di massa entro la fine dell’anno.

Taglio Pensioni dipendenti PA: forse solo per le uscite anticipate 17 Novembre 2023 Contro questa misura è in programma uno sciopero dei medici previsto per il 5 dicembre. Questa settimana inizia intanto la fase di approvazione degli emendamenti in commissione Bilancio al Senato: il Ddl è atteso in Aula fra il 4 e il 7 dicembre.

Un’altra ipotesi è l’applicazione del taglio solo per chi va in pensione anticipata, lasciando invariato il requisito per la pensione di vecchiaia.

Maxi-emendamento di Governo e altre ipotesi di correttivi

Le eventuali modifiche saranno contenute in un maxi-emendamento del Governo, anche perché c’è un impegno dei partiti di maggioranza a non presentare proposte di cambiamento alla Manovra 2024. Quindi, sarà direttamente l’esecutivo a provvedere.

Tajani nei giorni scorsi ha anche parlato di una possibile rimodulazione della norma che alza al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi nel caso in cui lo stesso proprietario decida di destinare alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.

Il vicepremier si è dichiarato fiducioso nel fatto che «si possa fare quello che è stato deciso per quanto riguarda la cedolare secca sulla prima casa che si affitta e che rimarrà al 21 per cento».

Il riferimento è a un’ipotesi su cui ci sarebbe l’accordo di maggioranza per alzare al 26% l’aliquota della cedolare secca solo nel caso di affitto breve della seconda casa o comunque di immobili diversi dallla prima casa. Invece, chi affitta la prima casa continuerebbe a poter applicare la cedolare secca del 21%.