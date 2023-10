Taglio Pensioni statali: assegno ridotto per 700mila dipendenti PA

Taglio aliquote di rendimento per alcune pensioni pubbliche ex INPDAP, si riduce la quota retributiva: nuove aliquote in Manovra 2024.

C’è un taglio alle pensioni future dei dipendenti pubblici in Legge di Bilancio 2024: per specifiche tipologie di lavoratori – come insegnanti, dipendenti degli enti locali, medici e infermieri con quote di contributi valorizzabili con il sistema retributivo – cambiano i coefficienti di calcolo.

Il risultato di questa penalizzazione è che dal prossimo anno, chi avrà meno di 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995, avrà una pensione di bassa di quella che viene oggi prevista.

La misura dovrebbe riguardare una platea di circa 700mila lavoratori.

Pensioni dipendenti pubblici: taglio quota retributiva

La modifica inserita nella Manovra 2024 riguarda gli iscritti alle ex gestione INPDAP confluite a suo tempo nell’INPS: cassa per le pensioni dipendenti degli Enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni dei Sanitari (CPS), Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG).

Per questa specifica platea, in relazione ad eventuali contributi versati nel periodo 1981-1995, non si applicheranno più le aliquote di rendimento previste dalle attuali tabelle (risalenti al 1965) ma quelle nuove, allegate alla Legge di Bilancio 2024.

Le nuove aliquote di rendimento per la pensione mista

Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto 22 Aprile 2022 In questi casi, se la quota retributiva della pensione è inferiore ai 15 anni (quindi, se hanno iniziato a lavorare fra il 1981 e il 1995), vengono previste nuove aliquote di rendimento, meno vantaggiose rispetto a quelle attuali, che restano invece valide per chi ha più di 15 anni di contributi con il retributivo.

La bozza del Disegno di Legge di Bilancio contiene le tabelle con le nuove aliquote per i dipendenti delle gestioni previdenziali sopra elencate, che si trovano nella condizione contributiva indicata.

Le nuove percentuali iniziano da “zero” per chi non aveva contribuzione versata al 31 dicembre 1995 e arrivano a “0,375” con 15 anni di contributi prima del 1996.

Le tabelle precedenti partivano da un valore positivo (0,23865), che pertanto favorivano chi aveva meno versamenti rispetto alle nuove.

Per chi scatta il taglio e di quanto scende la pensione

Ci sono già i primi calcoli sull’impatto che questa modifica avrà sugli assegni previdenziali.

Calcolo pensione con sistema misto: quanto vale la quota retributiva? 6 Giugno 2023 Secondo Il Messaggero, un dipendente pubblico che rientra nella platea di coloro che avranno il ricalcolo della quota retributiva del trattamenti previdenziale, se che va in pensione di vecchiaia nel 2024 con 35 anni di contributi e 67 anni di età con una RAL di 30mila euro allora prenderà fino a 4.400 euro in meno. Il taglio sfiora i 6mila euro per chi ha stipendi lordi da 40mila euro, supera i 7.300 euro per le retribuzioni sopra i 50mila euro.

In base ai calcoli Confsal-Unsa, invece, il taglio parte da oltre 7mila euro l’anno per chi non aveva contributivi con sistema retributivo nel periodo 1981-1995 per ridursi fino a quasi zero per chi sfiora i 15 anni di attività.

Riscatto contributi più salato

Le stesse nuove aliquote, secondo la bozza di Manovra (il testo sarà reso noto martedì 31 ottobre, con l’approdo in Senato), si dovrebbero applicare anche per calcolare l’onere di riscatto, che quindi a sua volta diventerebbe più caro: quattro anni di università potrebbero costare quasi 66mila euro invece di 19mila.

Conclusioni

Riassumiamo brevemente le nuove regole per capire come dovrebbe funzionare il nuovo taglio pensioni future degli attuali dipendenti pubblici ex INPDAP con quota retributiva nel periodo 1981-1995:

per chi aveva zero contributi prima del 1996 (senza quota retributive sulla pensione), non cambia nulla;

per chi ha fino a 15 anni di contributi ricadenti nel sistema di calcolo retributivo della pensione futura (avendo iniziato a lavorare fra il 1981 e il 1995) – applicando pertanto il sistema misto di calcolo pensione – si applicano le nuove aliquote di rendimento sulla quota retributiva;

per chi ha oltre 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995 non cambia niente, perché continuano ad applicarsi le vecchie aliquote di rendimento.