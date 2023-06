TFS differito illegittimo, sentenza della Consulta: il vulnus va risolto

TFS, sentenza della Corte Costituzionale: il pagamento differito della liquidazione ai dipendenti pubblici viola il diritto ad adeguata retribuzione.

Il TFS (Trattamento di Fine Servizio) pagato in ritardo ai dipendenti pubblici è illegittimo: lo stabilisce la Corte Costituzionale, secondo cui la liquidazione ritardata è in contrasto con il principio costituzionale della giusta retribuzione, che «si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione», segnala la Consulta.

Da qui la violazione del diritto del lavoratore, che rende incostituzionale il riferimento di legge che lo consente. Pertanto, in base alla con sentenza 130/2023:

spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.

Vediamo i dettagli del pronunciamento.

Come funziona il pagamento del TFS

TFS differito: decide la Consulta 22 Maggio 2023 Attualmente, in base all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 79/1997, nel pubblico impiego il TFS viene versato a distanza di almeno un anno dal termine del rapporto di lavoro, addirittura pagato in numerose rate annuali se l’importo è superiore a 50mila euro.

Successivamente, sono intervenute altre norme che hanno ulteriormente dilazionato i pagamenti per liquidazioni sopra i 50mila euro, fino a tre rate annuali.

Il trattamento di fine servizio (comunque denominato) dei dipendenti publici viene infatti liquidato a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di pensionamento, dopo 24 mesi se il rapporto di lavoro si interrompe per licenziamento o dimissioni del lavoratore.

In pratica, si può arrivare a prendere il TFS anche 5 anni dopo la pensione. La misura era stata inizialmente motivata da esigenze di finanza pubblica che, fondamentalmente, si sono eccessivamente prolungate nel tempo.

TFS differito incostituzionale: la nuova sentenza

La Consulta aveva già rivolto al Legislatore un monito in questo senso, contenuto nella sentenza 159/2019. Si ritiene dunque che, con la gradualità necessaria per contenere l’impatto sui conti INPS, il vulnus va risolto.

Ora, con la nuova sentenza 130/2023 viene dichiarato illegittimo il pagamento ritardato della liquidazione ai dipendenti pubblici.

I motivi dell’incostituzionalità

La norma censurata è l’articolo 3, comma 2, del decreto legge 79/1997. Secondo l’alta Corte, l’attuale quadro normativo è in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e dignitosa.

Il punto cruciale è che la liquidazione è un elemento della retribuzione. Che fra l’altro, sottolinea la Corte, è volto a «sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana».

Quindi, il pagamento eccessivamente ritardato del TFS «contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell’attività lavorativa».

Inoltre, si legge nella sentenza, «la dilazione non è controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria».

La richiesta al legislatore

Nel 2019 la Corte aveva segnalato in merito di TFS (pur con riferimento a un aspetto diverso), «l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’ambito di una organica revisione dell’intera materia».

Ora stabilisce l’illegittimità della tempistica di pagamento prevista e chiede al legislatore un intervento, pur con la gradualità eventualmente necessaria,

ad esempio, optando per una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri.

Per intenderci, non c’è un effetto automatico di decadimento della disposizione censurata. Ma un preciso invito al legislatore perché intervenga sanando il vulnus rilevato.