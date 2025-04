Festività del 25 aprile e 1° maggio in busta paga

Festività 2025 in busta paga: quanto spetta per il 25 aprile e il 1° maggio e come cambia la retribuzione in base a festività nazionali e CCNL.

L’Anniversario della liberazione d’Italia è fra le festività nazionali retribuite da tutti i contratti di lavoro, per cui i dipendenti – pur avendo un numero superiore di giorni di riposo – avranno la stessa retribuzione in busta paga. Chi invece lavora il 25 aprile avrà la giornata pagata con una maggiorazione, che varia a seconda del contratto nazionale di lavoro (CCNL) applicato. Stesso discorso per il 1° maggio.

Vediamo esattamente come funziona il pagamento delle due festività in busta paga.

Festività del 25 aprile in busta paga

Il 25 aprile 2025 cade di venerdì, quindi viene riconosciuta la maggiorazione per le festività solo nel caso in cui il dipendente non goda della giornata di riposo. In sostanza ci sono due possibili casistiche:

chi non lavora il 25 aprile , godendo quindi della festività, alla fine del mese prenderà lo stesso stipendio pur avendo lavorato un giorno in meno, perché la festività è retribuita;

, godendo quindi della festività, alla fine del mese prenderà lo stesso stipendio pur avendo lavorato un giorno in meno, perché la festività è retribuita; chi lavora il 25 aprile prenderà uno stipendio più alto, perché la festività è una giornata pagata in misura superiore rispetto alle normali giornate lavorative (l’entità della maggiorazione dipende dalle previsioni del contratto di lavoro applicato e varia a seconda che il lavoro festivo sia o meno compensato da una giornata di riposo aggiuntiva).

Maggiorazione 25 aprile in busta paga

La maggiorazione per chi lavora il 25 aprile dipende dalla tipologia di contratto applicato (maggiorazione per festività o straordinario festivo). Per esempio:

nel commercio la giornata lavorata comporta una retribuzione più alta del 30%,

la giornata lavorata comporta una retribuzione più alta del 30%, i metalmeccanici guadagnano il 50% in più,

guadagnano il 50% in più, i dipendenti pubblici prendono il 30%.

Attenzione: la maggiorazione si applica anche se il dipendente recupera la giornata lavorata con un’altra di riposo; in questo caso, però, non cambia il numero di giornate lavorate nel mese.

Se il dipendente lavora il 25 aprile e poi recupera stando a casa un altro giorno: ipotizzando che il contratto di riferimento preveda per che la festività del 25 aprile sia pagata il 30% in più, in busta paga avrà una maggiorazione pari al 30% calcolato su una giornata lavorativa; in altre parole avrà lo stesso numero di giorni lavorati rispetto alle altre mensilità, ma con una giornata pagata più delle altre.

Se il dipendente lavora il 25 aprile e non prende un giorno di riposo aggiuntivo: in busta paga avrà una giornata intera di lavoro in più rispetto a quelle ordinariamente previste, pagata con il 30% di maggiorazione.

Il caso particolare di Pasqua e Pasquetta

Pasqua fuori dalla busta paga 18 Aprile 2025 Per le due festività di Pasqua e Pasquetta è applicato un meccanismo simile ma non identico. In linea di massima, chi in questi due giorni non ha lavorato, alla fine del mese avrà lo stipendio pieno. Chi invece ha lavorato avrà la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario o festivo. Tuttavia, dal momento che la Pasqua cade sempre di domenica, in genere la maggiorazione prevista è quella per il lavoro domenicale, anche se i contratti possono prevedere condizioni migliorative.

Tutte le feste 2025 retribuite in busta paga

Concludiamo ricordando quali sono le festività riconosciute da tutti i contratti di lavoro:

mercoledì 1° gennaio : Capodanno,

: Capodanno, lunedì 6 gennaio : Epifania,

: Epifania, venerdì 25 aprile : Festa della Liberazione,

: Festa della Liberazione, giovedì 1° maggio : Festa del Lavoro,

: Festa del Lavoro, lunedì 2 giugno: Festa della Repubblica,

Festa della Repubblica, venerdì 15 agosto : Ferragosto (Assunzione di Maria),

: Ferragosto (Assunzione di Maria), sabato 1° novembre : Ognissanti,

: Ognissanti, lunedì 8 dicembre : Immacolata Concezione,

: Immacolata Concezione, giovedì 25 dicembre : Natale,

: Natale, venerdì 26 dicembre : Santo Stefano,

: Santo Stefano, Santo Patrono della città in cui si trova il luogo di lavoro,

della città in cui si trova il luogo di lavoro, Lunedì dell’Angelo (Pasquetta).

Come detto, Pasqua non viene elencata perché cade sempre di domenica, che è già festivo.