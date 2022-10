Integrazione salariale FIS: online i nuovi criteri di accesso

Domande di accesso al FIS: NUOVA circolare INPS con i nuovi criteri di esame per LE causali straordinarie

Nuovi criteri per la valutazione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS (Fondo di Integrazione Salariale) per causali straordinarie. Le novità riguardano.

la riorganizzazione aziendale (compresa quella legata a processi di transizione);

la crisi aziendale (anche oer evento improvviso e imprevisto);

il contratto di solidarietà;

il cumulo degli interventi ordinari e straordinari d’integrazione.

I datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti possono ad esempio chiedere l’assegno per riorganizzare l’azienda e attivare percorsi di innovazione digitale e tecnologica, sostenibilità ambientale o sicurezza.

Oltre che per le causali ordinarie, i nuovi criteri trovano applicazione anche per l’assegno riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali per causali straordinarie alle aziende fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.

Tutti i nuovi criteri sono contenuti nella circolare n. 109/2022, che ha recepito le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 33/2022.