Personale ATA: aumento stipendio a partire da luglio

Da luglio 2024, la busta paga del personale ATA nella Scuola sarà più ricca: ecco gli incrementi di stipendio previsti dal rinnovo del CCNL.

A partire dal mese di luglio 2024 sono previsti aumenti in busta paga per il personale ATA, ossia per collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici di laboratorio, che riceveranno incrementi di stipendio relativi alle proprie posizioni economiche, in applicazione della disposizioni previste dal CCNL 2029-2021.

Come rende noto FLC CGIL, oltre ad essere rivalutate sono le posizioni economiche, è previsto anche il riconoscimento degli arretrati a partire da maggio scorso.

Gli aumenti su base annua si differenziano a seconda della posizione economica:

100 euro su base annua per la prima posizione (che passa da 600 a 700 euro per i collaboratori e da 1.200 a 1.300 euro per gli assistenti);

su base annua per la prima posizione (che passa da 600 a 700 euro per i collaboratori e da 1.200 a 1.300 euro per gli assistenti); 200 euro per la seconda posizione (che passa da 1.800 euro a 2.000 euro per gli assistenti).

Saranno attivate a breve anche le procedure selettive per attribuire le nuove posizioni economiche al personale ATA, che attualmente non ne è in possesso, tanto da coinvolgere circa 50mila nuovi beneficiari.