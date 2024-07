Cedolino NoiPA di luglio online con i rimborsi 730: guida alla lettura

Nel cedolino NoiPA di luglio, oltre allo stipendio ci sono anche i primi rimborsi IRPEF da 730/2024 dei dipendenti pubblici: come leggere la busta paga.

Dal 2 luglio è visibile sulla piattaforma NoiPA il cedolino dello stipendio per i dipendenti pubblici, che possono accedevi attraverso l’area personale e le credenziali individuali, utilizzando la nuova procedura.

Il cedolino NoiPA di luglio contiene l’importo delle stipendio netto, con data di accredito 23 luglio, assieme agli eventuali rimborsi IRPEF risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata con Modello 730/2024.

Nuova procedura di accesso al cedolino NoiPA

Cedolino stipendio NoiPA: nuove regole di accesso 21 Giugno 2024 Per accedere alla piattaforma NoiPA, da alcune settimane è necessario utilizzare le credenziali personali SPID, CIE o CNS oppure entrare utilizzando la App NoiPA (esclusivamente con SPID e CIE). Ma non solo.

In alcuni casi, come ad esempio per accedere ai servizi dispositivi, ossia quelli che prevedono la variazione di dati anagrafici e di informazioni legate allo stipendio, adesso richiedono anche un ulteriore passaggio: il ricorso alla One Time Password (OTP) fornita dall’applicazione, mentre non è più possibile riceverlo attraverso SMS.

Guida alla lettura della busta paga nella PA

Il cedolino dei dipendenti pubblici con busta paga NoiPA è strutturato in sezioni che compongono due parti distinte, rispettivamente con informazioni generali e dati specifici legati alla propria retribuzione. La prima parte contiene le seguenti sezioni:

inquadramento (dati anagrafici, Ente di appartenenza, posizione giuridico-economica, dettaglio detrazioni, estremi di pagamento); stipendio netto (comprensivo di competenze fisse e accessorie, ritenute fiscali e previdenziali, eventuali conguagli fiscali e previdenziali, quinto cedibile, totali lordi e netti delle varie voci); importi progressivi, imponibile e imposta dell’anno corrente (AC) e precedente (AP), aliquote IRPEF applicate.

La seconda parte del cedolino contiene il dettaglio della retribuzione, con le voci che compongono gli importi totali sopra riportati, con l’analisi delle competenze fisse, componenti accessorie (FUA, straordinari o altre indennità varie), delle ritenute e dei conguagli fiscali e previdenziali.