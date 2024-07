Assunzioni: estensione e proroga del concorso ASMEL

Sono stati pubblicati i due bandi di concorso 2024 per reclutare 4500 insegnanti di religione cattolica da inserire nelle scuole di ogni ordine e grado.

Scade il 14 giugno il bando di concorso emanato dall’Agenzia delle Entrate per assumere funzionari addetti alla gestione delle risorse umane: le istruzioni.

Due concorsi pubblici al Ministero dell’Economia e Finanze per assumere magistrati tributari e funzionari a tempo indeterminato: requisiti e domanda.

Concorsi Maxi-concorso ASMEL 2024: assunzioni nei Comuni di tutta Italia Concorsi pubblici 2024: al via la procedura di reclutamento per formare e aggiornare gli elenchi ASMEL da cui attingere per le assunzioni nei Comuni.

Concorsi Concorso Arma dei Carabinieri 2024: bando e domanda L’Arma dei Carabinieri ha indetto un nuovo bando di concorso per 3.852 allievi in ferma quadriennale: chi può partecipare e come fare domanda online.

Concorsi Concorso al Ministero dell’Interno: 1248 assunzioni stabili Nuovo bando del Ministero dell’Interno per reclutare 1248 funzionari laureati, in diversi ambiti: per candidarsi c’è tempo fino al 26 giugno.

Concorsi Concorsi: 4mila assunzioni al Ministero della Giustizia Maxi-concorso al Ministero della Giustizia per reclutare 4mila addetti all’Ufficio per il processo da collocare in tutta Italia: ecco come partecipare.