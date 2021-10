Contratto Logistica: aumento stipendi dal 1° ottobre per Amazon

Amazon incrementa la retribuzione di ingresso per i dipendenti della logistica: ecco stipendio, benefit e dove trovare le offerte di lavoro.

Assunzioni Amazon: 500 posizioni aperte 20 Settembre 2021 A partire dal 1° ottobre, nel contratto applicato da Amazon, scattano aumenti retributivi per i dipendenti del comparto, in virtù dell’incremento che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata dall’azienda: il compenso previsto passerà da 1.550 euro lordi mensili a 1.680 euro, una cifra che supera dell’8% gli standard previsti dal Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica. La gestione della logistica rappresenta infatti un pilastro fondamentale per l’azienda, che ha annunciato l’aumento della retribuzione lorda (RAL) di ingresso per i dipendenti di questo comparto come leva di potenziamento.

In Italia Amazon vanta oltre 50 siti tra centri di distribuzione, centri di smistamento e depositi, oltre 12.500 dipendenti a tempo indeterminato, offrendo ai dipendenti un salario competitivo ma anche un pacchetto completo di benefit che include l’assicurazione medica privata, l’assicurazione contro gli infortuni, buoni pasto, sconti sugli acquisti e formazione. Ad esempio, programma Career Choice che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per frequentare corsi professionali, fino a € 8.000 in quattro anni. Come ha dichiarato Stefano Perego, VP Amazon EU Operations:

Stiamo incrementando la retribuzione d’ingresso in tutta la nostra rete logistica. Ci impegniamo per offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale.

Amazon, certificata Top Employer Italia 2021, offre posizioni professionali in diversi ruoli: operatori di magazzino e capi reparto, ingegneri responsabili della manutenzione e risorse umane, sicurezza, IT e team che gestiscono gli ordini dei clienti. Per conoscere tutte le opportunità di lavoro promosse da Amazon in Italia, relative al comparto della logistica ma non solo, è sufficiente visitare il portale Amazon Jobs e accedere al dettaglio delle offerte suddivise per categoria professionale.