Rider Just Eat: assunzione come dipendenti, mille posizioni aperte

Il colosso del Delivery assume oltre mille fattorini con contratto indeterminato, tutele, premi e indennità: cosa offre il contratto.

Compenso orario con progressione tabellari, premi di risultato, ferie e malattia, TFR e straordinari, congedi di maternità e paternità: sono le condizioni che si applicano al contratto dei rider siglato lo scorso 29 marzo dai sindacati e Just Eat, che segnala candidature ancora aperte. Il colosso del Delivery cerca oltre mille fattorini, che saranno assunti a tempo indeterminato come dipendenti e ai quali sarà applicato il nuovo CCNL per Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione, con le caratteristiche sopra descritte.

Nuovo Contratto per i Riders

Gig Economy, piattaforma unica di tutela e welfare 5 Luglio 2021 La paga oraria iniziale è di 9,60 euro all’ora, alla maturazione del secondo anno di anzianità aziendale sale a circa 11,50 euro (aumento del 10%). Sono previste 13esima, 14esima mensilità e accantonamento del trattamento di fine rapporto.

L’accordo sindacale prevede il riconoscimento di un premio di risultato per due consegne l’ora. Sono riconosciuti festività e notturni, permessi, maggiorazioni, indennità a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo per le consegne (ciclomotore o bicicletta), applicazione integrale delle norme in materia di salute e sicurezza, consegna di tutti i DPI anti Covid (Dispositivi di Protezione Individuale), la fornitura casco, indumenti ad alta visibilità e antipioggia, zaino, igienizzanti e mascherine. Infine, oltre alla normale copertura contrattuale INAIL, è prevista un’assicurazione aggiuntiva contro infortuni.

Sono previsti diversi regimi di orari part-time (da 10, 20 o 30 ore settimanali) con minimo orario giornaliero di 2 ore continuative. I turni vengono pianificati mediante app: il rider segnala la propria disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza espressa, procede alla pianificazione della settimana lavorativa.

Le candidature per consegnare come rider con Just Eat sono aperte, visualizzabili sulla pagina dedicata www.takeaway.com/drivers/it/ inserendo le proprie informazioni personali, guardando un video esplicativo sul ruolo di rider e rispondendo ad alcune domande.