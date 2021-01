Permessi 104 e congedi: prime domande accolte subito

Legge 104 e altri benefici per disabilità grave: prima domanda accolta provvisoriamente anche con verbale scaduto, in attesa di conferma di revisione.

Permessi e congedi 104, tutte le regole 27 Marzo 2020 I lavoratori in possesso di un verbale per handicap in corso di validità e che per la prima volta chiedono i benefici loro riservati (permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario), se nel frattempo sopraggiunge la scadenza del verbale rivedibile, vedranno provvisoriamente accolta la loro domanda, in attesa che si concluda l’iter sanitario di revisione.

Se la revisione avrà poi esito positivo, confermando lo stato di disabilità grave, la domanda si considererà accolta con decorrenza corrispondente alla data della sua presentazione. Diversamente, si procederà con il recupero del beneficio fruito.

Questa deroga, che riguarda soltanto i lavoratori non già autorizzati a tali prestazioni, si è resa necessaria per via dei ritardi accumulati in conseguenza dell’emergenza Covid-19, che ha comportato il moltiplicarsi delle richieste.