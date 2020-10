Roma Tre seleziona startupper di talento

La nuova edizione del programma di incubazione Dock3-the Startup Lab per valorizzare le idee d’impresa di studenti, ricercatori e laureati.

È in partenza a novembre la terza edizione di Dock3-the Startup Lab, il programma dell’Università Roma Tre finalizzato a testare sul mercato le potenzialità delle nuove idee imprenditoriali proposte studenti, ricercatori e laureati.

Il programma di training, incubazione e open-innovation per startup si rivolge infatti a studenti e ricercatori e laureati di qualsiasi Ateneo, interessati a validare un progetto di business. L’edizione 2020 mette in palio 30mila euro per i migliori team, anche grazie alla partnership con la Regione Lazio e Lazio Innova.

Saranno selezionati 100 talenti che andranno a comporre circa 20 team multidisciplinari. Sono previsti webinar, laboratori online, sessioni di coaching e mentorship con imprenditori, oltre a prove di pitch per prepararsi alla presentazione del progetto di fronte ai potenziali investitori.

I team più promettenti potranno proseguire il percorso all’interno del programma di incubazione, arrivando a costituire la società, vendere i propri servizi e prepararsi per l’ingresso all’interno di acceleratori internazionali. Per partecipare è necessario caricare il proprio CV e la propria lettera motivazionale entro il 31 ottobre 2020, attraverso il portale ufficiale dell’iniziativa.