Riforma detrazioni edilizie 2025: inserito lo stop al Bonus Caldaie

Dal 2025 stop alle detrazioni sull'acquisto di caldaie a gas: in Mnovra 2025 trova applicazione il divieto previsto dalla Direttiva UE sulle case green.

Stretta sulle caldaie a gas in Manovra 2025: la nuova Legge di Bilancio modifica ancora le detrazioni edilizie, stavolta con un focus sugli incentivi per le caldaie. Un nuovo emendamento prevede lo stop alle detrazioni IRPEF per quelle alimentate a gas, in adeguamento alla Direttiva UE sulle Case Green.

Dal 1° gennaio 2025, dunque, scatta sclusione delle caldaie autonome alimentate a combustibili fossili dai benefici fiscali previsti per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

Caldaie a gas senza più incentivi fiscali

La decisione di escludere le caldaie a gas dal Bonus Ristrutturazioni e dalle attuali agevolazioni per la riqualificazione energetica (Ecobonus) è stata adottata per conformarsi alle direttive europee in materia di efficienza energetica e sostenibilità.

Incentivi caldaie a gas: addio bonus dal 2025 13 Marzo 2024 In particolare, il riferimento è alla Direttiva (UE) 2023/1791, che impone agli Stati membri l’obbligo di eliminare gradualmente i sussidi per tecnologie alimentate da combustibili fossili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050.

Il legislatore italiano ha recepito queste indicazioni escludendo le caldaie a gas dai benefici fiscali. Questa scelta mira a incentivare l’adozione di sistemi di riscaldamento più sostenibili, come pompe di calore e impianti alimentati da energie rinnovabili, in linea con il PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).

Riduzione aliquote per le detrazioni edilizie

Bonus Ristrutturazione: novità dal 2025 14 Novembre 2024 La Manovra 2025 prevede anche una graduale riduzione delle aliquote delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica. A partire dal 1° gennaio 2025, l’aliquota scenderà dal 50% al 36%, con un ulteriore abbassamento al 30% previsto per gli anni successivi.

Questa rimodulazione riguarda tutti gli interventi, ad eccezione di quelli effettuati sulla prima casa, per i quali sono previste aliquote più vantaggiose: 50% nel 2025 e 36% dal 2026 in poi.

Nuovo bonus elettrodomestici

Bonus elettrodomestici 2025 in Manovra: incentivi per prodotti di classe A 17 Dicembre 2024 Un’ulteriore novità della Manovra 2025 è l’introduzione di un bonus elettrodomestici, che prevede una detrazione pari al 30% del costo di acquisto di grandi elettrodomestici, fino a un massimo di 100 euro per elettrodomestico. Tale importo sale a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro. L’obiettivo è favorire la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con modelli più efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo al contenimento dei consumi e delle emissioni.

Il bonus si applica esclusivamente agli acquisti effettuati nel 2025 e sarà disciplinato nei dettagli da un apposito decreto attuativo.