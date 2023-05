Identikit delle startup sostenibili: piccole e ambiziose

Il mercato dello Smart Building ha effetti positivi dal punto di vista economico e occupazionale, avvicinandoci ai target green UE per il 2030 e 2050.

Idrogeno e rinnovabili: 450 milioni per investimenti imprese

La UE approva un piano italiano da 450 milioni per investimenti in idrogeno rinnovabile ed energia elettrica green: sovvenzioni e bandi per le imprese.